شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخفض سعر الطراز Model S مرتين خوفاً من المنافسة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لموقع "الرؤية الإماراتى"، تهدف تيسلا من خلال خفض سعر الطراز S إلى مقاربة السعر مع سيارة لوسيداير 2022 Lucid Air التي تم تأكيد أن سعرها سيبدأ من 69.900 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومن الواضح أن ماسك قد لاحظ ما تفعله لوسيد وقرّر الاستجابة على الفور خوفاً من المنافسة القوية.

ومن المؤكد أن سيارة لوسيداير القادمة تعتبر أبرز المنافسين لسيارة تيسلا الشهيرة، وخصوصاً بعد الإعلان عن مواصفاتها بشكل كامل، وتأكيد قدرتها على قطع مسافة طويلة بالشحنة الواحدة، وهو الأمر الذي طالما تميزت به سيارات تيسلا عن المنافسين الآخرين بفضل خبرتها والتكنولوجيا التي تستخدمها.

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وكانت كشفت شركة تسلا، أنها تمكنت من تسليم 139300 سيارة خلال الربع الأخير، محطمة الرقم القياسي السابق للتسليم، البالغ 112 ألف سيارة، وهو ما كان أفضل قليلاً من توقعات وول ستريت عند 137000 سيارة لهذا الربع، حيث قالت الشركة، إنها أنتجت إجمالي 145،036 سيارة خلال نفس الفترة.

كما أنه وفقا لما ذكره موقع "the verge"، كان هذا هو الربع الثالث على التوالي من أرقام التسليم الأفضل من المتوقع من تسلا، حيث سلمت 88400 سيارة في الربع الأول من عام 2020، ثم سلمت 90650 سيارة في الربع الثاني، على الرغم من إغلاق مصنعها في فريمونت بولاية كاليفورنيا جزئيًا بسبب جائحة فيروس كورونا.