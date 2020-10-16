الخدمة المنتظرة …”غوغل” ستعثر لك على الأغاني التي نسيت اسمها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2020 9:38 مساءً

يحدث لنا جميعا أن نسمع أغنية جميلة جدا في “التاكسي” أو خلال عبورنا الشارع، ولكن حين نريد سماعها مجددا لا نتذكر اسمها إطلاقا، أو ربما لا نعرف اسمها بالأصل، ومن أجل هذه النقطة المزعجة تحديدا، وجدت شركة “غوغل” الحل وأطلقت خدمة مميزة لتمكن مستخدميها من خلالها، العثور على الأغاني التي لا نعرف اسمها، وذلك بحسب ما نشره موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، عن طريق تقنية “همهمة البحث”.

وكشفت شركة «غوغل» النقاب عن ميزة بحث جديدة، أمس الخميس، تتيح للمستخدمين البحث عن الأغاني، من خلال همهمة بعض الألحان والكلمات، في محاولة لمساعدتك في التعرف إلى الموسيقى، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وأصبحت الميزة، الآن، جزءاً من تطبيق «غوغل» للجوال، ومساعد «غوغل»، حيث يمكنك أن تقول: «ما هذه الأغنية؟»، مع إضافة عبارة: «هاي غوغل» أولاً ثم همهمة أو غناء مقطع أو حتى الصفير لمدة 10 إلى 15 ثانية. وستتضمن النتائج العديد من الأغاني المحتملة، إلى جانب تقدير محرك البحث لمدى احتمالية أن تكون كل أغنية هي التي تبحث عنها.

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وقالت «غوغل» إن الميزة، التي تم الإعلان عنها إلى جانب العديد من الوظائف الأخرى المتعلقة بالبحث، خلال حدث عبر الإنترنت أقامته الشركة، ستكون متاحة أولاً باللغة الإنجليزية على نظام «آي أو إس»، الخاص بشركة «آبل» وبأكثر من 20 لغة على نظام «آندرويد».

وتعتمد “همهمة غوغل” على خوارزميات التعلم الآلي، التي تقوم على تحويل الصوت إلى تسلسل قائم على الأرقام، ليتطابق مع ألحان الأغاني الأخرى ويحاول العثور على الأقرب لتلك الهمهمة الخاصة بالمستخدم.

وطرحت “غوغل” رسميا خدمة “همهمة البث” على تطبيقات “غوغل للبحث” عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”، الذي يدعم أكثر من 20 لغة تقريبا.