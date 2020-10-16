سامسونج تعود لعادتها القديمة وتسخر من آبل بسبب شاحن iPhone 12

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة آبل عن iPhone 12، أكدت الشركة أنها لن تقوم بتجميع الشاحن وسماعات EarPods مع هواتفها الذكية الجديدة. لم يستغرق الأمر طويلاً قبل أن تتعرض شركة آبل للسخرية بسبب ذلك، فقد قامت شركة سامسونج للتو بالعودة إلى عادتها القديمة والسخرية من آبل في منشور جديد على شبكة الفيسبوك بسبب عدم تضمينها الشاحن وسماعات EarPods في علب هواتف iPhone 12 الجديدة.

ووفقًا لمنشور سامسونج، فهو يقول ” الـ Galaxy الخاص بك يمنحك ما تبحث عنه. من الشيء البسيط كالشاحن وصولاً إلى الشيء المميز مثل الكاميرا المتقدمة والبطارية والأداء والذاكرة وحتى شاشة 120Hz على هاتف ذكي “.

أما وقد قلنا ذلك، لدينا شعور بأن هذا لن يكون جيدًا لسامسونج في المستقبل. لقد سخرت الشركات من شركة آبل في الماضي لأنها قامت بإزالة منفذ السماعات 3.5mm في هواتف iPhone. ومع ذلك، فقد سارت الكثير من الشركات في وقت لاحق على نهج آبل، لذلك نحن نعتقد أن الشركات المصنعة الأخرى للهواتف الذكية ستعرض هواتفها الذكية للبيع من دون الملحقات الأساسية في المستقبل.

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ومع ذلك، في الوقت نفسه، نعتقد أنه لا يمكننا إلقاء اللوم على سامسونج لعدم إنتهازها هذه الفرصة. بعد كل شيء، نظرًا إلى أن تشكيلة iPhone 12 Series تُعتبر حديث الساعة، ستكون سامسونج قد قصرت من جانبها لعدم إستغلال هذه الفرصة للحصول على دعاية مجانية خاصة بها. حاولت آبل تبرير إفتقار علب هواتفها الذكية الجديدة للملحقات الأساسية من خلال الإدعاء بأن ذلك يُعد أفضل للبيئة.

بينما نتفق على أننا ربما لا نحتاج إلى شاحن جديد، فإن الأسعار التي يدفعها المرء مقابل iPhone تُعتبر باهظة جدًا، وبالتالي يفترض الكثيرون أن أقل ما يمكن لشركة آبل القيام به هو إرفاق هذه الملحقات مع أجهزتها.