الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 7 SE 5G Youth مع معالج مُختلف

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei عن الهاتف Huawei Nova 7 SE في شهر أبريل الماضي مع المعالج HiSilicon Kirin 820 والدعم لشبكات الجيل الخامس 5G، ولكن الحظر الأمريكي فرض على شركة Huawei التوقف عن إنتاج هذا الهاتف. اليوم، قررت الشركة الصينية الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 7 SE 5G Youth، وهو الهاتف الذي يأتي مع المعالج MediaTek Dimensity 800U بدلاً من HiSilicon Kirin 820.

بغض النظر عن المعالج، فالهاتف Huawei Nova 7 SE 5G Youth يأتي بنفس مواصفات الهاتف Huawei Nova 7 SE، وهذا ما يعني بأنه يضم بدوره مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تمتاز بدقة 16 ميغابكسل، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W، ومستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

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الهاتف Huawei Nova 7 SE الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 مع واجهة EMUI 10.1، ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

قامت شركة Huawei بتسعير الهاتف Huawei Nova 7 SE الجديد بنحو 2299 يوان صيني، وهو ما يُعادل 340 دولار أمريكي علمًا أنه سيكون متوفرًا بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأخضر والبنفسجي والأسود والفضي المتدرج للزهري.