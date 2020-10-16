Xiaomi تؤكد سهوًا أنها ستعيد إطلاق الهاتف Xiaomi Mi 10T تحت إسم Redmi K30S

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بإطلاق الهاتفين Xiaomi Mi 10T و Xiaomi Mi 10T Pro في أواخر شهر سبتمبر الماضي، وهما الهاتفين اللذان يأتيان مع تصميم مُختلف على مستوى الكاميرا. الآن، يبدو أن تشكيلة Redmi Series ستحصل أيضًا على هذا التصميم.

نشرت شركة الإتصالات الصينية China Telecom صورة للهاتف Xiaomi Mi 10T على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وسألت متابعيها عن رأيهم في الهاتف Redmi K30S مما يعني أن الشركة الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية تُخطط لإعادة إطلاق الهاتف Xiaomi Mi 10T تحت إسم Redmi K30S. تم حذف المنشور لاحقًا، ولكن لا شيء يختفي من الإنترنت لأن هناك من تمكن من إلتقاط صورة لهذا المنشور.

ليس من المستغرب أن نرى شركة Xiaomi تُحاول إعادة إطلاق هاتف Mi تحت العلامة التجارية Redmi. نفس الشيء حدث مع الهاتفين Xiaomi Mi 9T و Xiaomi Mi 9T Pro اللذان تم إطلاقهما في بعض الأسواق الأخرى تحت الأسماء Redmi K20 و Redmi K20 Pro.

بسبب الجودة المتدنية للصورة، فنحن لم نستطع التأكد مما إذا كانت شركة الإتصالات الصينية المذكورة آنفًا قد نشرت صورة للهاتف Xiaomi Mi 10T أو صورة للهاتف Xiaomi Mi 10T Pro. على أي حال، نحن نتوقع أن يتم تسعير الهاتف Redmi K30S بنفس سعر نظيره البالغ 550 يورو، على الرغم من أنه يتوقع أن تكون هناك تغييرات طفيفة على مستوى السعر بناءً على السوق الذي تتواجد فيه.

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للتذكير، يكمن الإختلاف الرئيسي بين الهاتفين Xiaomi Mi 10T و Xiaomi Mi 10T Pro في الكاميرا الأساسية، فالهاتف Xiaomi Mi 10T يضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل في حين يضم الهاتف Xiaomi Mi 10T Pro كاميرا أساسية أفضل بدقة 108 ميغابكسل.

الإختلاف الآخر الوحيد وفقا للمعلومات الرسمية التي توصلنا بها اليوم من شركة Xiaomi هو أن الهاتف Xiaomi Mi 10T Pro سيكون متوفرًا للشراء مع 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية بينما سيكون الهاتف Xiaomi Mi 10T متوفرًا مع 128GB فقط من الذاكرة الداخلية.

وبالنسبة لبقية المواصفات المشتركة بين كلا الهاتفين، فهي تشمل معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB من نوع LPDDR5، وشاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، فضلاً عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W. وعلاوة على ذلك، فكلا الهاتفين يدعمان كذلك البلوتوث 5.1 و WiFi 6، ويضمان منفذ السماعات 3.5mm.

وبالنسبة لبقية الكاميرات في كلا الهاتفين، فهي تشمل كاميرا واحدة في الأمام بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2، وكاميرتين إضافيتين في الخلف بغض النظر عن الكاميرا الأساسية تشمل كاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فكلا الهاتفين يأتيان مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 12.