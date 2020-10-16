شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه الـ 6 تقنيات الجديدة فى 2020 iPhones للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخيرًا، ظهرت أجهزة أيفون 2020 من أبل وجلبت معها مجموعة من الميزات والتقنيات الجديدة، فمن iPhone 12 mini إلى أغلى iPhone 12 Pro Max، قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها العديد من التقنيات الجديدة في أيفون، وفيما يلي نعرض هنا 6 تقنيات جديدة وما تعنيه للمستخدمين:

- Ceramic shield: يجعل الشاشة أكثر مقاومة للسقوط وآمنة

صنعت أبل شاشة من كريستالات غير خزفية، وتقول إنها أقوى بكثير من معظم المعادن وتجعل الشاشة أقوى من أي وقت مضى، تقول أبل إن هذا يجعل أيفون أكثر صرامة من أي زجاج هاتف ذكي آخر تستخدمه ماركات أخرى.

الماسح الضوئي LiDar: لتطبيقات الواقع المعزز

تستخدم وكالة ناسا تقنية LiDar، وفقًا لشركة أبل، للهبوط التالي على المريخ، وقد تم العثور على نفس التقنية في iPhone 12 Pro، ما يفعله هو أنه ينشئ خريطة عمق أينما كنت ويساعد في قياس الأشياء، أو باستخدام تطبيقات AR، يمكنه أن يوضح لك كيف سيكون زوجًا جديدًا من الأحذية مناسبًا، كما أنه يجعل اللقطات البورتريه ممكنة في الوضع الليلي للكاميرا.

Apple ProRAW: للحصول على جودة صورة أفضل

سيحتوي iPhone 12 Pro أيضًا على تقنية تسمى ProRAW تجعل تحرير الصور أسهل، كما أنه يقلل التشويش في الصور ويمنح المستخدمين مزيدًا من الوقت للتحقق من اللون وتوازن اللون الأبيض، من المتوقع أن يتم طرحه في تحديث iOS قريبًا.

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شاشة Super Retina XDR: تجعل الشاشة أكثر سطوعًا

تجعل الشاشة إعادة إنتاج الألوان أكثر دقة وإشراقًا ودقة محسّنة، وفقًا لشركة أبل.

تسجيل الفيديو في Dolby Vision

يعد هاتف iPhone 12 قادر على تسجيل مقاطع الفيديو في Dolby Vision بدقة 4K حتى 30 إطارًا في الثانية، ليس ذلك فحسب، بل يمكن تحرير مقاطع فيديو Dolby Vision على iPhone أيضًا، إذ أن Dolby Vision هو تنسيق فيديو ذو نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) ينتج لقطات أكثر حيوية ودقة باستخدام 4K.

دعم 5G: ليس في جميع أنحاء العالم حتى الآن

ستكون هذه أول أجهزة iPhone تدعم تقنية 5G، ومع ذلك، لن يكون متاحًا في جميع أنحاء العالم ولكن في عدد قليل من البلدان المختارة لتبدأ.