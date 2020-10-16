شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيس شاى يحدد مكان تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعد "كيس شاى" رواد الفضاء على اكتشاف مكان تسرب الهواء في وحدة "زفيزدا" الروسية، فيما قد طلب الخبراء منهم سد هذا المكان بشريط لاصق، حيث يقول رائد الفضاء الروسي أناتولي إيفانيشين، في حديثه إلى الخبير في مركز إدارة الرحلات الفضائية، "قضينا أنا وزميلي فاجنر في الليلة الماضية 30 دقيقة في القمرة الوسطية من وحدة "زفيزدا"، حيث عثرنا على مكان تسرب الهواء، ونعتقد أننا عمليا حددنا فعلا مكان تسرب الهواء"، وفقا لما نشره روسيا اليوم..

وأضاف إيفانيشين، أخذنا كيس شاي وأغلقنا الفتحة في القمرة التي فيها مكان تسرب الهواء بوحدة "زفيزدا" ولاحظنا أن كيس الشاي يعوم في اتجاه المكان المحتمل الذي يتسرب منه الهواء- إلى المنطقة التي توجد بها معدات منظومة الاتصالات واسعة النطاق، ورد الخبير، "حالما تسنح لكم الفرصة، حاولوا سد مكان التسرب المحتمل بإحكام باستخدام شريط لاصق".

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يذكر أنه في وقت سابق تعطل فى القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية جهاز ينتج الأكسجين لرواد الفضاء الروس، بحسب مصدر فى المجمع الفضائى الروسى نقلا عن محادثات دارت بين أحد رواد الفضاء الروس ومركز إدارة الرحلات الفضائية بضواحي موسكو، وقال المصدر، إن العطل لا يهدد حياة أفراد طاقم المحطة، إذ تتوفر فى المحطة الفضائية احتياطيات كافية للأكسجين، وعلاوة على ذلك فإن القطاع الأمريكى للمحطة يمتلك جهازا آخر ينتج الأكسجين، وأعاد المصدر إلى الأذهان أن رواد الفضاء الروس أفادوا فى 12 أكتوبرالجارى بارتفاع درجة الحرارة فى وحدة "زفيزدا" الروسية بالمحطة الفضائية الدولية.

وقبل ذلك بيوم واحد تعطل المرحاض الروسي في المحطة الفضائية، ما أجبر رواد الفضاء الروس إلى استخدام المرحاض الأمريكي، ثم أفاد ناطق باسم "روس كوسموس" بأن الرواد الروس استطاعوا إصلاح مرحاضهم، يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم رواد الفضاء الروس الأربعة، أناتولي إيفانيشيت، إيفان فاجنر، سيرغي ريجيكوف، سيرغي كود – سفيرتشكوف ورائدي الفضاء الأمريكيين كريستوفر كسيدي، كاتلين روبنس.