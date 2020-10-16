شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تمنح شركات خاصة 370 مليون دولار لاستكشاف القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإن ما يقرب من 70% من الأموال مخصصة لإدارة السوائل المبردة مثل الهيدروجين السائل والأكسجين السائل.

ستحصل SpaceX كواحدة من بين هذه الشركات على 53 مليون دولار مقابل عرض توضيحي في الفضاء سينقل 11 طنًا (10 أطنان مترية) من الأكسجين السائل على إحدى مركباتها الفضائية من الجيل التالي.

وقال مسئولو ناسا إن مثل هذا العمل يمكن أن يسمح للصواريخ والمركبات الفضائية بملء خزانات الوقود الخاصة بهم في المدار وأماكن أخرى خارج الأرض.

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وأضافوا "هذه القدرة، بدورها، ضرورية لتأسيس وجود بشري طويل الأمد ومستدام على القمر وحوله، وهو هدف رئيسي لبرنامج Artemis التابع للوكالة لاستكشاف القمر المأهول".

وليست كل العقود الكبيرة موجهة نحو تخزين الوقود الدافع ومعالجته، فعلى سبيل المثال، حصدت شركة Intuitive Machines، التي ستطير بمهمة روبوتية إلى سطح القمر لصالح وكالة ناسا العام المقبل، ما يقرب من 42 مليون دولار لتطوير مركبة هبوط قابلة للنشر قادرة على حمل حمولة صغيرة لا تقل عن 1.5 ميل (2.5 كيلومتر) على سطح القمر.

قال جيم بريدنشتاين، مدير ناسا، خلال عرض تقديمي في مؤتمر Lunar Surface Innovation Consortium، "إن عقود Tipping Point تهدف إلى تحفيز التقنيات المتجولة المحتملة ".

كما قال مسؤولو الوكالة إن إدارة مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا ستتفاوض مع جميع الفائزين، وستخرج بعقود ثابتة بسعر ثابت، تغطي العمل الذي يستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع 370 مليون دولار إجمالي متوقع.