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معدل FPS هو واحد من أهم الأرقام التي يبحث عنها أي لاعب مهما كانت المنصة التي يستمتع باللعب عليها.

البعض يبحث عن هذا المعدل ليتفاخر به وسط زملائه ووسط الاعبين بأن هاتفه أو جهاز الكومبيوتر الخاص به يستطيع تحقيق نتائج أعلى من غيره.

يمكنك التعرف على أهمية FPS المختلفة في الألعاب على الكومبيوتر وكيف تجعلك لاعباً افضل .

بالطبع هناك الكثير من المميزات الأخرى لمعرفة معدل FPS على هاتفك وجهاز الكومبيوتر الخاص بك فهو يساعدك على تحديد إن كان الهاتف أو الجهاز يعمل بكفاءة أم لا كما أنه يساعد المراجعين على تقييم الهواتف والأجهزة المختلفة وربما أيضاً الألعاب.

في الماضي كنت تحتاج إلى عمل Root للهاتف وتحميل برامج مختلفة ومن طرف ثالث لتتمكن من عرض معدل FPS على هاتفك ولكن اليوم ومع تطور التكنولوجيا بالشكل الحالي أصبح من الممكن معرفة هذه الأرقام والمعدلات دون الحاجة إلى تحميل برامج أو حتى روت وتحديداً مع هواتف شاومي.

طريقة عرض معدل FPS للألعاب على هواتف شاومي :

مثل جميع الإعدادات الخاصة بالمطورين والإعدادات الإحترافية على الهواتف فستجد هذا الاختيار مخفي لذا فإن الخطوة الأولى لتتمكن من عرض هذا الإعداد والدخول إلى إعدادات المطورين المخفية.

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لتقوم بالدخول إلى إعدادات المطورين المتقدم كل ما عليك فعله هو التوجه إلى قائمة Settings ثم About phone ثم الضغط سبع مرات متتالية على كلمة MIUI Verieson .

الآن كل ما عليك فعله هو التوجه إلى إعدادات Developers وهي التي ستجدها في أسفل قائمة الإعدادات كما ترى من الصورة في الأسفل.

ثم قم بالبحث عن اختيار يدعى Power Monitor- إذا لم تجده تأكد من أنك على أعلى نسخة من واجهة MIUI وأحدث نسخة اندرويد أيضا.

الآن قم بالضغط على اختيار Power Monitor وقم بالضغط على كلمة Start عند اختيار Frame Rate Monitor tools.

عندما تعود إلى القائمة الرئيسية الآن ستجد الهاتف يعرض معدل الإطارات باستمرار في أعلى الواجهة الخاصة بك .