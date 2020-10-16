عائلة ون بلص 7 ستحصل على تحديث أندرويد 11

جاء الدور على عائلة ون بلص 7 لتحصل على تحديثات اندرويد 11 بعد حصول عائلة ون بلص 8 عليها مؤخراً.

هذا يعني أن هواتف ون بلص 7 ، ون بلص 7 برو ، oneplus 7t و Oneplus 7t pro بما فيها نسخ الـ 5G الخاصة من هذه الهواتف.

صدرت عائلة ون بلص 7 في عام 2019 وعلى حسب التصريحات التي أطلقتها الشركة فإن الهواتف ستحصل على تحديث اندرويد 11 في شهر ديسمبر القادم.

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لم تأتي الشركة على ذكر هاتف oneplus Nord بالرغم من أنه تم الإعلان عنه مؤخراً ولا توجد معلومات مؤخراً حول إن كان الهاتف سيصله التحديث أم لا .

في النهاية قد يكون متحدث الشركة قد أغفل ذكر الهاتف بشكل غير مقصود فمن غير المعقول أن ننتظر عاماً آخر لنحصل هذا التحديث له.

بالأمس تم الإعلان رسمياً عن هاتف Oneplus 8t وأنه سوف يأتي بنظام اندرويد 11 مباشرةً من المصنع .

المصدر.