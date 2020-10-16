Sony تعرض لنا أخيرًا واجهة مستخدم Playstation 5 والميزات الجديدة التي تأتي بها

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Sony أخيرًا عن الشكل الذي ستبدو عليه واجهة المستخدم الخاصة بجهاز الألعاب المنزلي Playstation 5 في فيديو جديد مدته 11 دقيقة. بدون مزيد من اللغط، إليكم الفيديو الكامل.

يركز الفيديو على جانبين من واجهة المستخدم، الشاشة الرئيسية ومركز التحكم ” Control Center “. أولاً، لنتحدث عن الشاشة الرئيسية، فهي الأبسط من الاثنين.

ستكون الشاشة الرئيسية الجديدة مألوفة لأي شخص إستخدم جهاز PlayStation 4. لدينا نفس نظام التمرير الأفقي الذي يمكنك السحب خلاله والذي يكشف عن معلومات إضافية تحته. تم تقليص المربعات بحيث أصبحت لا تشغل مساحة كبيرة كما كان الوضع من قبل.

في الفيديو، يمكننا أن نرى أن التمرير فوق مربع اللعبة سيظهر مكونات اللعبة أسفله، ويعرض أنشطة اللعبة ومقاطع الفيديو ولقطات من اللعبة وأخبار اللعبة. هذه كلها متاحة لألعاب Playstation 5 وسيكون بعضها متاحًا أيضًا لألعاب Playstation 4 المتوافقة مع الإصدارات السابقة.

هناك أيضًا تبويب جديد يُدعى Explore، والذي يعرض جميع ألعابك، ومحتوى اللعبة، وأخبار اللعبة، وكذلك الأخبار حول أجهزة PlayStation. سيكون هذا التبويب متاحًا في الولايات المتحدة فقط في البداية، ولكنه سيصل بعد ذلك إلى مناطق أخرى في المستقبل.

يُعد PlayStation Store مرة أخرى هو التبويب الموجود في أقصى اليسار على الشاشة الرئيسية. الشيء الجيد هذه المرة هو أن المتجر أصبح الآن جزءًا من نظام التشغيل وليس مجرد تطبيق آخر يستغرق وقتًا للتحميل. هذا من شأنه أن يجعل الوصول إلى المحتوى في المتجر أسرع بكثير.

كما هو الحال مع الألعاب، حصلت تطبيقات الوسائط على Playstation 5 أيضًا على قسم خاص بها مع مجموعة من المربعات الخاصة بها، على الرغم من أنه لم يتم عرض هذا القسم أثناء المعاينة.

التالي هو مركز التحكم” Control Center “، والذي يُعتبر أكبر ميزة جديدة في نظام التشغيل الخاص بجهاز PlayStation 5. يتم استدعاء هذه الميزة بالضغط على زر PlayStation. في الجزء السفلي من الشاشة، سترى خيارات الوصول السريع لأشياء مثل تبديل الألعاب والإشعارات وقائمة الأصدقاء وإعدادات الصوت وإعدادات وحدة التحكم والطاقة.

ومع ذلك، فإن الميزة الرئيسية لمركز التحكم هي البطاقات الجديدة. توفر هذه البطاقات خيارات سياقية خاصة ستتغير اعتمادًا على اللعبة أو التطبيق.

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إحدى البطاقات الرئيسية هنا هي الأنشطة ” Activities “. الأنشطة هي ميزة توفر تكاملًا عميقًا مع ألعاب Playstation 5 الجديدة داخل واجهة مستخدم جهاز الألعاب المنزلي. سيقوم النظام بإنشاء بطاقات الأنشطة هذه للأشياء التي يمكنك القيام بها داخل اللعبة المعنية وسيعرض أيضًا بطاقة للأنشطة المتعلقة بالمستوى الحالي الذي أنت عليه.

على سبيل المثال، في Sackboy A Big Adventure، ستحصل على بطاقة أنشطة تتيح لك تغيير المستوى إلى شيء آخر. ضمن هذا المستوى، سترى بطاقة تتيح لك رؤية الأهداف المعلقة. من هناك، يمكنك القفز مباشرة إلى المستوى في ذلك المكان المحدد لإكمال تلك الأهداف.

لمساعدتك بشكل أكبر، ستقدم بعض الألعاب أيضًا مساعدة في اللعبة، والتي توفر تلميحات وأدلة فيديو لمساعدتك على إكمال الأهداف. يمكن أن يكون التلميح عبارة عن صورة أو مقطع فيديو ويمكن تشغيله على الجانب أو داخل نافذة ” صورة داخل صورة ” أثناء لعب اللعبة.

ستتوفر هذه الميزة إعتمادًا على اللعبة ولألعاب Playstation 5 فقط. ستتوفر المساعدة داخل الألعاب للمشتركين في PlayStation Plus فقط أيضًا.

يمكنك أيضًا الحصول على إشعارات لحفلة دردشة صوتية جديدة بدأها أصدقاؤك، ويمكنك الانضمام إليها بينما أنت لا تزال في لعبتك الحالية. يمكن لأصدقائك أيضًا مشاركة مقطع فيديو للعبة التي يلعبونها حاليًا ويمكنك مشاهدة تلك الفيديوهات في نافذة ” صورة في صورة ” أثناء لعب لعبتك الخاصة.

سترى أيضًا بطاقات لأشياء مثل أي جوائز ربما تكون قد جمعتها، وأخبارًا عن اللعبة التي تلعبها، وأي لقطات شاشة ومقاطع فيديو ربما تكون قد سجلتها.

يمكن الآن تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما كان من قبل. الشيء الرائع هنا هو أنه يمكنك إضافة العبارات النصية ” Captions ” للفيديوهات باستخدام صوتك عن طريق الميكروفون المدمج في وحدة التحكم. نتخيل أنك ستتمكن من إدخال نص بصوتك في كل مكان تقريبًا على جهاز الألعاب المنزلي، مما يجعل إحدى أكثر التجارب المحبطة لإستخدام أجهزة الألعاب المنزلية أسهل بكثير.

هذا إلى حد كبير كل ما نراه في هذا الفيديو. نتطلع إلى رؤية المزيد من ميزات واجهة المستخدم الجديدة بمجرد إصدار جهاز Playstation 5 في اليوم 12 نوفمبر.