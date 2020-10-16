الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro متاحين اليوم للطلب المسبق

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة آبل اليوم بتلقي الطلبات المسبقة على الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro المُزودين بشاشات 6.1 إنش. ولأول مرة على الإطلاق، سيتم عرض هذين الهاتفين للطلب المسبق بالتزامن في جميع أنحاء العالم علمًا أن متجر Apple Store خارج نطاق الخدمة حاليًا إستعدادًا للإطلاق.

بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ستبدأ الشركة بتلقي الطلبات المسبقة في الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي، نفس الشيء ينطبق على كندا. أما بخصوص المملكة المتحدة، فيتم البدء بتلقي الطلبات المسبقة هناك في الساعة الواحدة زوالاً بتوقيت جرينتش، وبعد ذلك بقليل في ألمانيا. أما بالنسبة لأستراليا، فسيتم البدء هناك بتلقي الطلبات المسبقة على الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت شرق أستراليا الصيفي.

وللتذكير، فالهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro هما الوحيدين اللذان سيكونا متاحين للطلب المسبق اليوم وسيتم البدء بشحنهما في يوم الجمعة من الأسبوع المقبل. وأما بالنسبة للهاتفين iPhone 12 Pro Max و iPhone 12 Mini، فسوف يتم عرضهما للطلب المسبق في اليوم 6 نوفمبر، وسيتم البدء بشحنهما في اليوم 13 نوفمبر.

ستكون الدفعة الثانية من البلدان التي ستحصل على الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro، بما في ذلك كوريا الجنوبية والهند، قادرة على شرائهما في اليوم 30 من شهر أكتوبر الجاري. وقبل الختام، إليكم أسعار كافة طرازات iPhone 12 الأربعة في العديد من البلدان حول العالم وبعملتها المحلية :