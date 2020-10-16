Galaxy S21 يحصل على مصادقة هيئة تنظيمية صينية، وتؤكد دعمه للشحن بقوة 25W

فاطمة أيت طالب - دبي - مع وصول تشكيلة Galaxy Note 20 Series بالفعل إلى جميع الأسواق على الصعيد العالمي، تركز شركة سامسونج الآن على الشيء الكبير المقبل، وهو تشكيلة Galaxy S21 Series. حصلت الشركة على مصادقة من الهيئة الصينية CCC لهاتف ذكي يحمل الإسم الرمزي SM-G9910 والذي من المحتمل أن يكون Galaxy S21 العادي. وتكشف شهادة المصادقة أنه سيدعم الشحن السريع بقوة 25W، وهو ما يتطابق مع سرعة الشحن في الهاتف Galaxy S20 الحالي.

نحن على يقين من أن هذا هو أصغر عضو في تشكيلة Galaxy S21 Series بسبب إسمه الرمزي، فقد وصل الهاتف Galaxy S20 هذا العام مع الإسم الرمزي SM-G981X مع العلم بأن الرمز الأخير يشير إلى السوق الذي سيصل إليه الجهاز المعني.

Advertisements

للآسف، لم تكشف لنا شهادة المصادقة عن أي شيء حول سعة البطارية ولكننا رأينا بالفعل شهادة مصادقة أخرى لمحت إلى أنه سيضم بطارية بسعة 3880mAh. نعلم أيضًا أن تشكيلة Galaxy S21 Series لن تضم الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة، كما كشفت وسائل الإعلام الكورية.