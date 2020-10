قد لا يتم إطلاق سماعات AirPods Studio حتى العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت الشائعات قد ذكرت في البداية أن سماعات AirPods Studio لم يتم الإعلان عنها في حدث الإعلان الرسمي عن iPhone 12 Series، وإنما سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا الشهر أو في الشهر الموالي. هذا بسبب الشائعات التي تقول أن شركة آبل ستبدأ الإنتاج الضخم لسماعات الرأس في أواخر شهر أكتوبر فقط، ولكن إتضح الن أن سماعات الرأس لن تأتي في أي وقت قريب، وقد تتأخر حتى العام 2021.

هذا وفقًا للمسرب البارز

First:



Major hiccup in AirPods Studio production 😬



A few key features have now been cut.



Seems they still need to work some things out before we have final units.



Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH