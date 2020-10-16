قد لا يتم إطلاق سماعات AirPods Studio حتى العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت الشائعات قد ذكرت في البداية أن سماعات AirPods Studio لم يتم الإعلان عنها في حدث الإعلان الرسمي عن iPhone 12 Series، وإنما سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا الشهر أو في الشهر الموالي. هذا بسبب الشائعات التي تقول أن شركة آبل ستبدأ الإنتاج الضخم لسماعات الرأس في أواخر شهر أكتوبر فقط، ولكن إتضح الن أن سماعات الرأس لن تأتي في أي وقت قريب، وقد تتأخر حتى العام 2021.

هذا وفقًا للمسرب البارز

First:



Major hiccup in AirPods Studio production 😬



A few key features have now been cut.



Seems they still need to work some things out before we have final units.



Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH — Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020

Advertisements

والذي نشر تغريدة جديدة على شبكة تويتر يقول فيها أن هناك بعض المشاكل في خطوط إنتاج سماعات AirPods Studio، ويبدو أنه تم التخلي عن بعض ” الميزات الرئيسية “، على الرغم من أننا لسنا متأكدين من نوع هذه الميزات. يبدو أن شركة آبل لا تزال بحاجة إلى العمل على عدة أشياء قبل أن تصبح سماعات الرأس الأولى الخاصة بها جاهزة ليتم تسويقها تجاريًا.

يبدو أن هذه المشاكل كبيرة بما يكفي، وفقا لـ Jon Prosser، فقد يكون التأخير كبيرًا بما يكفي لدرجة أنه يقول أن سماعات الرأس لن تكون جاهزة للشحن حتى ديسمبر ” في أحسن الأحوال “، في إشارة إلى أنه من المحتمل ألا تصل حتى العام 2021. ومن المثير للإهتمام حقًا معرفة مقدار المشاكل التي تواجهها آبل مع سماعات AirPods Studio.

ومع ذلك، فقد أوضحت الشائعات أن AirPods Studio ستكون أكثر من مجرد سماعات عادية للرأس، مما يُفسر بعض المشاكل المطروحة. في كلتا الحالتين، لا تتحمس لرؤيتها في أي وقت قريب، على الرغم من أن هناك خبر سار يتمثل في الإنتهاء من ملحق التعقب AirTags والذي من المحتمل أن يتم إصداره الآن في شهر نوفمبر المقبل.