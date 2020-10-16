متجر Google Play يشهد أكثر من 28 مليار عملية تحميل في الربع الثالث من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - زاد معدل إستخدام الهواتف الذكية بمقدار الربع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة مع الوقت نفسه من العام الماضي. في نفس الفترة، شهدت التطبيقات زيادة على مستوى التحميلات، حيث وصل إجمالي التحميلات على متجر Google Play Store إلى 28.3 مليار عملية تحميل في الربع الثالث وحده. يمثل هذا زيادة بنسبة 31 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما يمنح شركة جوجل تفوقًا قدره 3 مقابل 1 على مستوى إجمالي التحميلات مقارنة مع متجر Apple App Store الذي شهد 8.2 مليار عملية تحميل.

تم تحميل 80.6 مليار تطبيق على متجر Google Play Store منذ بداية هذا العام بينما شهد متجر Apple App Store تحميل 26.6 مليار تطبيق خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.

Advertisements

ووفقًا للتقرير نفسه، يفتخر متجر Google Play Store أيضًا بإمتلاكه لأكبر عدد من الطبيقات، فهو يضم أكثر من 2.7 مليون تطبيق إجمالاً متقدمًا بذلك على متجر Apple App Store الذي يضم 1.82 مليون تطبيق. تجدر الإشارة إلى أن الألعاب هي الفئة الأكثر تحميلاً على متجر Google Play Store، فهي تمثل 13.49 في المئة من إجمالي التحميلات، وتليها التطبيقات التعليمية بنسبة 9.11 في المئة، وتطبيقات الأعمال بنسبة 6.95 في المئة.