سامسونج تكشف عن بطاقات SD جديدة تمتاز بالمتانة والصلابة والقدرة على مقاومة المياه المالحة

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فاطمة أيت طالب - دبي - أصبحت بطاقات SD الكاملة نادرة جدًا هذه الأيام، فالمكان الوحيد الذي من المحتمل أن تجد فيه بطاقات SD هو كاميرات DSLR وبعض الكاميرات الخالية من المرايا. وإذا كنت تستخدم إحداها، خاصة للعمل، فأنت بطبيعة الحال سترغب في بطاقة سريعة ولكنها متينة أيضًا لأن الصور ومقاطع الفيديو المخزنة عليها يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة.
لهذا الغرض، قامت شركة سامسونج اليوم بالكشف عن تشكيلتين جديدتين من بطاقات SD الكاملة الحجم، ويتعلق الأمر هنا بكل من Samsung EVO Plus SD و Samsung Pro Plus SD. كلتاهما متوفرتين بسعات تتراوح من 32GB إلى 256GB وتستخدمان واجهة UHS-I. تتمتع معظم البطاقات بتصنيف U3، بإستثناء خياري 32GB و 64GB من بطاقة Samsung EVO Plus SD، فهي تمتاز بتصنيف U1. وبالتالي، إذا كنت ستُصور الفيديوهات بدقة 4K، فمن الأفضل إستخدام بطاقة U3.
جميع البطاقات مقاومة للماء ويمكن أن تعيش في مياه بعمق يصل إلى متر واحد لمدة ثلاثة أيام، حتى في المياه المالحة. كما أنها مقاومة للسقوط ويمكنها تحمل السقوط من إرتفاع 5 أمتار، وتستطيع العمل في درجات حرارة تتراوح بين 25- درجة مئوية و85 درجة مئوية. يمكنها أيضًا النجاة من الإشعاع مثل ماسح الأشعة السينية في المطار، والمغناطيس. تأتي هذه البطاقات مع ضمان يصل إلى 10 سنوات.
تعد بطاقات Samsung Pro Plus SD بسرعة قراءة تصل إلى 100 ميغابايت في الثانية وسرعة كتابة تصل إلى 90 ميغابايت في الثانية ( 60 ميغابايت في الثانية على نسخة 32GB ). الأرقام الرسمية لبطاقات Samsung EVO Plus SD لا تزال غامضة، وتقول سامسونج فقط أن سرعات نقل البيانات تصل إلى 100 ميغابايت في الثانية.
عمومًا، ستصبح بطاقات Samsung Pro Plus SD و Samsung EVO Plus SD متاحة للشراء إعتبارًا من 19 أكتوبر بإستثناء السعتين الأصغر في تشكيلة Samsung Pro Plus SD، والتي ستصدر في اليوم 8 نوفمبر.
|Samsung PRO Plus
|Samsung EVO Plus
|256GB
|$50
|$40
|128GB
|$26
|$20
|64GB
|$17
|$13 (U1 class)
|32GB
|$10
|$7 (U1 class)
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