آبل تعتزم إطلاق ملحق التعقب AirTags في شهر نوفمبر المقبل، وفقا لإشاعة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لإشاعة حديثة، فقد تردد أنه لن يتم الكشف عن ملحق التعقب AirTags في حدث الإعلان الرسمي عن تشكيلة iPhone 12 Series، وبدلاً من ذلك سيتم إطلاقه في شهر مارس من العام المقبل. نصف هذه الإشاعة كان على حق، فلم يتم الإعلان عن هذا الملحق في حدث iPhone 12 Series، ولكن النصف الآخر قد يكون مختلفًا الآن.

وفقا لتغريدة جديدة من المسرب البارز

Second:



With AirPods Studio now being pushed back, it now looks like Apple is going to launch AirTags after all.



Currently, they’re on schedule to be released with iOS 14.3 (iOS 14.3 will contain features enabled for AirTags) and iOS 14.3 is supposed to be next month..



So... pic.twitter.com/Dl0DpMrH9Y — Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020

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فهو يقول أن شركة آبل تستعد الآن لإطلاق ملحق التعقب AirTags في شهر نوفمبر المقبل. يقول أن شركة آبل ستقوم بإطلاق ملحق التعقب AirTags إلى جانب تحديث iOS 14.3، والذي من الواضح أنه تقرر إصداره في شهر نوفمبر مع العلم بأن هذا التحديث سيحتوي على ميزات من شأنها تفعيل ملحق التعقب AirTags.

يدعي Jon Prosser أيضًا أن ملحق التعقب AirTags جاهز بالفعل وجيد للعمل، وأن سبب تأجيل آبل للإطلاق هو أنها تنتظر ” الوقت المناسب “، على الرغم من أننا لسنا متأكدين من الكيفية التي تتطلع بها الشركة تحديد الوقت المناسب لإطلاق هذا الملحق.

من الواضح أن شركة آبل تخطط لعقد حدث آخر في شهر نوفمبر المقبل حيث سيركز الحدث هذه المرة على حواسيب Mac المُزودة بمعالجات آبل التي تستند على معمارية ARM. إذا كان هذا هو الحال، فنحن نفترض بأن هذه تبدو وكأنها فرصة جيدة للشركة للإعلان عن الملحق AirTags، على الرغم من أن ذلك سيكون غريبًا بعض الشيء نظرًا إلى أنه يبدو ملحقًا متعلقًا أكثر بـ iPhone. في كلتا الحالتين، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.