ميزة جديدة لنظارات Google Glass

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ 3 ساعات

ميزة جديدة اضيفت على إصدار (Enterprise Edition 2) من نظارة شركة غوغل المسماة (Google Glass) حيث اصبح بامكانه استخدام تطبيق (Google Meet)، المعروف سابقًا باسم (Hangouts Meet)، ما يسمح للمشرفين عن بُعد بالرؤية من خلال أعين العاملين في الميدان، ومساعدتهم على إكمال المهام من خلال الدردشة الحية.

ويسهل جلب (Google Meet) إلى (Google Glass) تواصل العاملين في الموقع وجهًا لوجه مع الآخرين الذين يعملون عن بُعد، بحيث إن الميزة الرئيسية للنظارة هي القدرة على التواصل مع إبقاء يديك حُرّتين لأداء المهام.

وتم اختبار هذه الإمكانية أول مرة في مراكز بيانات غوغل، واستبدلت الأشخاص الذين يتجولون بكاميرا ويب ضخمة أو حاسب محمول.

ويرى مرتدو النظارة نافذة فيديو واردة بدقة 640×360 بكسلًا، ويحتوي الجهاز القابل للارتداء على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل، مع مجال للرؤية بزاوية 80 درجة وثلاثة ميكروفونات، بالإضافة إلى مكبر للصوت ودعم للبلوتوث و (USB).

وتقول غوغل في تدوينة: إن وظيفة (Meet) الجديدة خاصة فقط لعملاء (Google Workspace)، ويحتاج العملاء إلى التقدم من أجل الحصول على إصدار تجريبي.

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ويأتي ذلك بالرغم من حقيقة أن غوغل فتحت باب المبيعات المباشرة للإصدار (Enterprise Edition 2) من نظارة (Google Glass) في شهر فبراير مقابل 999 دولارًا.

ولدى مايكروسوفت وغوغل مجموعة متنوعة من عملاء المؤسسات للنظارات، وكانت شركة بوينج (Boeing) بمثابة إحدى المكاسب المبكرة البارزة لشركة جوجل، حيث استخدمتها للمساعدة في بناء الطائرات.

وكانت غوغل تدفع بتطبيق (Meet) كثيرًا منذ انتشار جائحة الفيروس التاجي، وهو أمر منطقي بالنظر إلى ظهور منصات عقد المؤتمرات عن بُعد المنافسة، مثل (Zoom) و (Microsoft Teams).

وجلبت عملاقة البحث حديثًا منصة الدردشة المرئية إلى جيميل، وطرحت أجهزة غرفة الاجتماعات (Meet) الخاصة بها، وأضافت مكالمات جماعية إلى شاشات (Nest) الذكية.

وتسعى شركة مايكروسوفت إلى تطوير هذه الفكرة منذ عروض (HoloLens) التوضيحية الأولى عبر مكالمة فيديو من خلال سكايب (Skype).

وأوقفت مايكروسوفت منذ ذلك الحين تطبيق (Skype for HoloLens)، وتتقاضى بدلاً من ذلك ما بين 20 دولارًا و 65 دولارًا لكل مستخدم شهريًا للوصول إلى برنامج (Dynamics 365 Remote Assist) الأحدث.