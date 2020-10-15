تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Oppo A15 بمعالج Helio P35 وسعر 150 دولار

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo رسمياً اليوم عن هاتف Oppo A15 الذي ينطلق برقاقة معالج Helio P35، وبطارية بقدرة 4230 mAh، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية وسعر 150 دولار.
يتميز هاتف Oppo A15 بشاشة LCD بحجم 6.52 إنش، ودقة عرض 1600 في 720 بيكسل، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.
أيضاً يضم هاتف Oppo A15 رقاقة معالج Helio P35 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD، كما يأتي الهاتف بواجهة ColorOS 7.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.
كما يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.
ويضم هاتف Oppo A15 بطارية بقدرة 4230 mAh، كما يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية للهاتف، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف في السوق الهندي بألوان الأزرق والأسود، حيث يتوفر في الأيام المقبلة بسعر 150 دولار.
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