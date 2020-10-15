تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد عل خطط وان بلس لإطلاق OnePlus Watch قريباً

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة وان بس إعلان تشويقي على تويتر مؤخراً تؤكد من خلاله على خططها للإعلان الرسمي عن ساعتها الذكية قريباً.
عقدت شركة وان بلس حدث بالأمس لإطلاق هاتف OnePlus 8T، وإصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية ONEPLUS BUDS Z، إلا أن الشركة أكدت في تغريدة على تويتر على خططها لإصدار إعلان جديد عن منتج أخر للشركة، حيث تقدم ساعة OnePlus Watch خلال الفترة القادمة.
كانت شركة وان بلس قد بدأت العمل على إصدارها الخاص من الساعات الذكية في 2016، حيث أشارت التسريبات إلى أن الشركة طورت الإصدار الأول بالفعل، إلا أن وان بلس قررت عدم الإعلان عن هذا الإصدار بشكل رسمي، حيث تشير التوقعات إلى النموذج الأول من الساعة الذكية لم يكن مرضياً بشكل كامل لفريق العمل.
واليوم تعود ساعة وان بلس الذكية للأضواء، حيث ظهر الرسم التخطيطي للساعة الذكية في الإعلان التشويقي الذي نشر على تويتر بالأمس، والذي أكد على أن الشركة ستقدم هذا الإصدار بتصميم دائري أيضاً.
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