OnePlus Watch قادمة في الطريق، والإعلان التشويقي الرسمي يؤكد ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان رسميًا عن الهاتف OnePlus 8T، ولكن لم يتم بعد الكشف عن الساعة الذكية OnePlus Watch التي طال إنتظارها. حسنًا، لقد لجأت شركة OnePlus إلى شبكة تويتر لتوضيح أنها ” مسألة وقت فقط ” قبل إطلاق الساعة.

توضيح موجز هنا. كانت OnePlus تعمل على ساعتها الذكية في العام 2016 وحتى أنها كانت جاهزة تمامًا ليتم إطلاقها في السوق، ولكن قررت الشركة عدم إطلاقها في اللحظة الأخيرة. يبدو أن الفريق لم يكن راضيًا عن النتيجة وشعر أن الساعة لم تكن على نفس المستوى من الجودة والأداء مقارنة مع المنتجات الأخرى التابعة للشركة.

كشفت تغريدة يعود تاريخها إلى العام 2016 تم نشرها من قبل المؤسس المشارك لشركة OnePlus، السيد Carl Pei عن رسومات تخطيطية للساعة الذكية التي تم إلغاؤها ويبدو أن إحداها تطابق محتوى الصورة في التغريدة الجديدة والتي تؤكد تصميمها الدائري. يبقى أن نرى متى سيتم إطلاق OnePlus Watch ولكننا سنحصل بالتأكيد على المزيد من التلميحات عندما يحين الوقت.

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time🧐 pic.twitter.com/r6RIILU8AQ