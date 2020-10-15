Realme تعتزم إطلاق تشكيلة Realme X7 Series على الصعيد العالمي

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فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على العديد من الأدلة التي لمحت إلى أن الهاتف Realme X7 Pro سيخرج من الصين وسيشق طريقه إلى الأسواق العالمية. الآن، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Realme في الهند، السيد Madhav Sheth أن الهاتفين Realme X7 و Realme X7 Pro سيصلان إلى الهند وعلى الأرجح إلى الأسواق العالمية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، شوق أيضًا لقدوم كلا الهاتفين مع معالجات MediaTek Dimensity التي ظلت حصرية للسوق طيلة العام 2020. الهاتف Realme X7 مُزود بالمعالج MediaTek Dimensity 800U 5G، في حين تم تزويد الهاتف Realme X7 Pro بالمعالج +MediaTek Dimensity 1000. وبالنسبة لبقية مواصفات هذين الهاتفين، فبإمكانكم الإطلاع عليها أدناه :
Realme X7
- شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD
- معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800U بتردد 2.4GHz
- ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB
- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 2.5
- أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.
- بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W
- مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة
- الألوان : الأزرق والأبيض واللون المتدرج
- السعر : يبدأ من 265 دولار أمريكي
- موعد الإطلاق : 7 سبتمبر
Realme X7 Pro
- شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz
- معالج ثماني النوى من فئة +MediaTek Dimensity 1000
- ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB
- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 2.5
- أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.
- بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W
- مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة
- الألوان : الأزرق والأبيض واللون المتدرج
- السعر : يبدأ من 320 دولار أمريكي ويصل إلى 470 دولار أمريكي
- موعد الإطلاق : 7 سبتمبر
Do you want me to launch X7 & X7 Pro in India?#BuildingTheX— Madhav Faster7 (@MadhavSheth1) October 15, 2020
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