Realme تعتزم إطلاق تشكيلة Realme X7 Series على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على العديد من الأدلة التي لمحت إلى أن الهاتف Realme X7 Pro سيخرج من الصين وسيشق طريقه إلى الأسواق العالمية. الآن، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Realme في الهند، السيد Madhav Sheth أن الهاتفين Realme X7 و Realme X7 Pro سيصلان إلى الهند وعلى الأرجح إلى الأسواق العالمية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، شوق أيضًا لقدوم كلا الهاتفين مع معالجات MediaTek Dimensity التي ظلت حصرية للسوق طيلة العام 2020. الهاتف Realme X7 مُزود بالمعالج MediaTek Dimensity 800U 5G، في حين تم تزويد الهاتف Realme X7 Pro بالمعالج +MediaTek Dimensity 1000. وبالنسبة لبقية مواصفات هذين الهاتفين، فبإمكانكم الإطلاع عليها أدناه :

Do you want me to launch X7 & X7 Pro in India?#BuildingTheX