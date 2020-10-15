انطباعات iPhone 12 pro / pro max مواصفات ومميزات وعيوب الأجهزة والتعليق على السعر

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iPhone 12 Pro و Pro Max من رأيي يبدآن صفحة جديدة وفئة جديدة في فئات الهواتف المحمولة، الهاتفان يقدمان فئة الـPremium Phones او الـPro Phones سنبتكر لها اسمًا لاحقًا وهي من رأيي فئة فوق رائدة، تقدم نفس مواصفات الفئات الرائدة مع اضافات فوق المطلوبة، هنا هذا العام اضافات الـPro موجودة في الكاميرا، الهواتف ايضًا بمزيج تصميم من iPhone x و iPhone 5s او 4s بإطار من الصلب Stainless Steel المشطوف المسطح مع شاشة بقطع كبير Notch، وايضًا 3 كاميرات تشبه شعلات البوتاجاز بالخلف كما هو في iPhone 11 Pro، في هذا المقال سنناقش اقوى هواتف واغلى هواتف Apple لهذا العام وما انطباعاتنا عنهم، ما المواصفات والمميزات والعيوب والتعليق على السعر

مواصفات iPhone 12 Pro / Pro Max

المعالج Apple A14 Bionic الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED بحجم 6.1 بوصة وبدقة 1170×2532 في iPhone 12 Pro بحجم 6.7 بوصة وبدقة 1284×2778 في iPhone 12 Pro MAX ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB او 512GB مع 6GB من ذاكرة الوصول العشوائي الكاميرات الخلفية ثلاثية الكاميرا الأساسية بدقة 12MP وفتحة عدسة f/1.6 الكاميرا الثانية Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الثالثة Telephoto بفدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.0 في نسخة Pro و f/2.4 في نسخة Pro Max هناك حساس LiDAR مع الكاميرات الكاميرا الأمامية كاميرا وحيدة بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 البطارية بطارية غير قابلة للإزالة تدعم الشحن السريع بقدرة 20Watt والشحن اللاسلكي بقدرة 15Watt

تصميم iPhone 12 Pro / Pro Max

تصميم الهواتف كما قلنا هو نفس تصميم iPhone X ممزوجًا بتصميم iPhone 4s او 5s لا جديد فيه جدًا، التصميم هذا يعطيك اطار مستطيلي مسطح من الـStainless Steel -الصلب- مع واجهة زجاجية وظهر زجاجي بدون اي انحنائات على الجوانب، في الحانب الأيسر هناك ازرار الصوت والـVolume Slider، في اليمين يوجد زر الطاقة مع فتحة يوجد بها هوائي الـmmWave لإستقبال الموجات المليمترية الخاصة بشبكات الـ5G، الشاشة من الأمام بها قطع الشاشة السئ الـNotch، تستعمل Apple طبقة من الزجاج المدعم ببلورات من السيراميك لحماية الشاشة، تطلق عليها Apple اسم Ceramic Shield ونقول انها تضيف حماية ضد الكسر بأربعة مرات اكثر، كما قلت في انطباعات iPhone 12 لابد من اختبار هذا الأمر.

انبطاعات iPhone 12 Pro / Pro Max – مميزات الهاتف من ناحية الـHardware

استعمال معالج Apple A14 Bionic اقوى معالج في هاتف محمول الآن

دعم 5G

شاشة الجهاز الممتازة داعمة للـHDR10 و Dolby Vision

ميزة MagSafe الجديدة في الأيفون من Apple

دعم الجهاز للشحن اللاسلكي

استعمال سماعات Stereo

مقاومة الماء والغبار بمعيارية IP68

كاميرات الجهاز الجيدة جدًا مع وجود حساس الـLiDar

نظام الـSensor Shifting OIS الموجود في نسخة Pro Max

استعمال طبقة حماية من الزجاج المطعم بالسيراميك لمتانة اعلى 4 مرات

تحليل مميزات ايفون 12 برو / ايفون 12 برو ماكس – Hardware

المعالج والأداء ودعم 5G

كما قلنا في هواتف iPhone 12 فعندنا في iPhone 12 Pro و Pro Max معالج قوي هو Apple A14 Bionic الذي يصدر بدقة تصنيع 5 نانومتر وهو اول معالج في هاتف محمول يصدر بدقة التصنيع هذه، المعالج الجديد يحمل بداخله 11.8 مليار ترانزستور، مع وجود وحدة Neural Engine للذكاء الإصطناعي بداخل الهاتف تستطيع القيام بـ11 مليار عملية في الثانية، هل تستطيع انت القيام بـ11 عملية في الساعة؟ المعالج سداسي النواة غير نهم للطاقة غير سئ للأداء، يعطيك تجربة فوق الممتازة في تشغيل اقوى الألعاب واقوى البرامج بدون مشاكل، تستطيع لعب اي لعبة تحب على الجهاز ستعمل بكفاءة كبيرة جدًا كما تقول Apple، وقد استعرضت Apple بعض المقاطع من لعبة League of Legends Wild Rift لتبين كيف ان اداء الجهاز جيد جدًا وممتاز، التجربة هي الحاكم النهائي لكن كإنطباع؟ الأداء ممتاز

الهواتف ايضًا تصدر بدعم 5G وهذه احد المطالب الكبيرة جدًا في عام 2020، فهذه اول سلسلة داعمة للـ5G من Apple، شبكات 5G قيد التطوير وتعمل شركات كثيرة جدًا على تحسينها بشكل كاف لتصبح قابلة للإستعمال بشكل يومي، ولن يكون ذلك ممكنًا الا اذا تم وضع الشبكات في هواتف اكثر واجهزة اكثر لتقديم الخدمة، بسرعات 5G يمكنك ان تقوم بتحميل كل ما تريد من على الإنترنت بسرعة كبيرة بثوان معدودة بدون مشاكل، لذلك نقطة مهمة كان يجب ان تتم اضافتها لهواتف Apple

MagSafe

ميزة MagSafe قديمة من اجهزة Mac تعتمد على المغناطيسات في تثبيت ملحقات بظهر الهاتف بشكل مؤمن، الفكرة كلها في وجود مغناطيس “Mag” في الهاتف نفسه في ظهره يمكنه ان يجذب شئ مثل الشاحن مثلًا بإحكام “Safe” كما قلنا في انطباعات iPhone 12 هذه الفكرة جيدة جدًا، ويفتح الباب نحو مجموعات اكسسوارات كبيرة متنوعة ومختلفة تلتصق في ظهر الهاتف، من هذه الأشياء محفظة الكروت التي اصدرتها Apple والتي تعتمد على هذه الإضافة الصغيرة فتلتصق هذه المحفظة بظهر الأيفون بإحكام بدون ان تقع منه، ميزة MagSafe ميزة ممتازة جدًا وكما عرضت في انطباعات iPhone 12 بتهكم ان هذه قد تكون مدخل لهواتف بدون مدخل شحن اصلًا، هل سيحدث ذلك فعلًا في المستقبل؟

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نظام التثبيت البصري في iPhone 12 Pro Max

كبداية هل تكلمت انا عن نظام تثبيت كميزة؟ لا لأنه بديهي ان يحمل اي هاتف تثبيت بصري، لكن في iPhone 12 Pro Max الأمر مختلف، نظام تثبيت OIS هو نظام يعتمد على تحريك عدسة الكاميرا على محاور، بحيث تتحرك العدسة عكس حركتك كمصور وعكس اهتزاز يدك فتصبح الصورة ثابتة لكن العدسة وحدها من تتحرك مما يسبب بما يسمى بالـDistortion او تشوه وانحراف الضوء عن المستشعر نفسه؛ لأن المستشعر نفسه ثابت، ما الحل؟ حرك المستشعر هو ايضًا مما اعطانا تقنية Sensor Shifting OIS بالتالي فإن حساس الكاميرا نفسه يتحرك مع العدسة عكس حركتك كمستخدم او كمصور لتصبح الصورة اكثر ثباتًا، هذا سيقضي على فكرة تشوف وانحراف الضوء بشكل كبير مما يخرج لك صورًا ممتازة في الألوان وفي توزيع الضوء عكس ميزات التثبيت البصري الموجودة حاليًا.

انبطاعات iPhone 12 Pro / Pro Max – مميزات الهاتف من ناحية الـSoftware

نظام iOS 14 وتوافقه الكامل مع عتاد الجهاز

مميزات جديدة في Software الكاميرا كميزة Deep fusion او الوضع الليلي في كل الكاميرات

التبديل التلقائي بين 4G و 5G في الشبكات من اجل الحفاظ على البطارية

تحليل مميزات ايفون 12 برو / ايفون 12 برو ماكس – Software

نظام التشغيل والتوافق مع العتاد

كما قلت سابقًا لا يعتد بنظام التشغيل كميزة الا اذا كان النظام نفسه يعطيك الميزة، نظام iOS على مدار طويل يقدم توافق كبير مع العتاد الذي يعمل عليه فهو على معالج Apple A يعطيك اداء قوي جدًا وثابت، وهذه نقطة مهمة فثبات الأداء لفترة طويلة ميزة تفتقرها اجهزة Android لأن اغلب اجهزة اندرويد ستحتاج لضبط مصنع بعد 6 شهور مثلًا للعودة الى الأداء المثالي لكن على iOS يمكنك مضاعفة المدة بنفس الأداء بدون اي خوف، نظام iOS 14 يخرج من عتاد الهاتف افضل ما يمكن لذلك فيجب ذكر النظام كميزة.

التبديل التلقائي بين 5G و 4G

كما قلنا في انطباعات iPhone 12 ان هذه الميزة للبطارية في المقام الأول، في iPhone 12 Pro و Pro Max سيدعم الهاتف التبديل بين شبكتي 4G و 5G على حسب احتياجك للسرعة، اذا كنت تريد سرعة تحميل عالية جدًا سيعطيك الهاتف شبكات 5G -ان كانت هناك تغطية- لتحصل على اعلى سرعة من الإنترنت، اما اذا كنت تتصفح مواقع التواصل الإجتماعي او تقرأ بعض المقالات على موقعنا مثلًا فإن شبكة 4G ستكون كافية لن تحتاج لسرعة انترنت مرتفعة جدًا، لذلك هذه الميزة جيدة لأنها تحاول اعطائك اعلى عمر بطارية ممكن مع افضل اداء ممكن من الشبكات.

كاميرات iPhone 12 Pro Max

لماذا هناك قسم خاص بالكاميرات؟ لماذا لا اتحدث عن الكاميرات وسط الـHardware او الـSoftware، ذلك لأن في نسخة Pro Max هناك ثورة في عالم التصوير من خلال الهواتف المحمولة، لا اقول في الـPro لأن الـPro يحمل اغلب مميزات الـSoftware من Pro Max لكن من ناحية العتاد لا يزيد عن النسخة العادية بفارق كبير، لذلك في هذا الجزء من المقال سأتحدث عن كاميرات نسخة Pro Max بشكل كبير، سأذكر بعض التفاصيل التقنية، وسأتحدث عنها من منظوري Software و Hardware وكيف ان هذا الهاتف يدخل في فئة محترفة فوق الفئة الرائدة في الهواتف المحمولة، وكيف ان اختيارك لهذا الهاتف يجب ان يحمل شرط اختيارك للكاميرات بشكل كبير، فلنتحدث قليلًا عن كاميرات iPhone 12 Pro Max.

حساسات افضل

الكاميرا الأساسية بحساس بدقة 12MP وبحجم 1.7 مايكرون، اي انه اكبر من الحساس بحجم 1.4 مايكرون في النسخة الـPro العادية، الحساس الأكبر يستقبل ضوء بشكل افضل من الحساس الصغير، استعمال حجم الحساس هذا مع فتحة عدسة f/1.6 يتيح لكميات ضوء افضل بالدخول للكاميرا والتقاط الوان مذهلة على عكس الحجم الصغير نسبيًا، كما ان الحساس نفسه غير ثابت بل يرتكز على محاور ليتحرك هو ايضًا مع العدسة بنظام Sensor Shifting OIS ليقضي على فكرة تشوه الضوء وانحرافه ما بين العدسة والحساس نفسه، كاميرا الـTelephoto ايضًا ببعد بؤري 65 ملليمتر افضل من البعد البؤري لأغلب الهواتف عند 52 ملليمتر

الناتج عن ذلك انك ستستطيع الحصول على كاميرات تعطيك صورًا ليلية افضل بنسبة 87% مع امكانية التقريب البصري حتى 5X بدون اي فقدان للتفاصيل، ويمكن لنظام التثبيت البصري التحرك لـ5000 وضع مختلف في الثانية الواحدة، مع استعمال حساس LiDar يصبح الـAutofocus او التركيز التلقائي اسرع 6 مرات من الطبيعي في الوضع الليلي ايضًا، كل هذه الإضافات ممتازة جدًا.

تسجيل فيديو بتقنية Dolby Vision بدقة 4K

الهاتف يصور بدقة 4K بمعدل اطارت 60fps هذا امر طبيعي، لكن قررت Apple دمج هذه الدقة ومعدل التحديثات مع تقنيات Dolby Vision بحيث تعطيك Apple فيديوهات ممتازة في الألوان، تسجيل الفيديو تطور من 8-bit الى 10-bit من الألوان، يستطيع الهاتف هكذا التقاط ما يصل الى 700 مليون لون مختلف، و Dolby Vision التي تستعملها استوديوهات التصوير ستساعد على اخراج فيديوهات ممتازة من الهاتف كأنك مصور سينيمائي، اضف الى ذلك انه يمكنك التعديل على هذه الفيديوهات من الهاتف مباشرة بدون برامج احترافية، فهذا جيد.

Apple ProRAW

قم بإلتقاط صورة بهاتفك، انظر الى الصورة والوانها وتفاصيلها وكل شئ، هل هذا ما يراه الحساس؟ لا لأن الحساس يرى صورة باهتة اكثر بدون الوان بتفاصيل اقل، ثم يقوم بمعالجتها سريعًا عن طريق وحدة ISP ليعالج الألوان ويضبط التفاصيل، هذه الصورة التي يراها الحساس تسمى بالـRAW، كلمة RAW تعني نية، اي انها لم تصل لمرحلة استواء تكفي لإستعمالها كصورة حقيقية، والمعالجة هذه هي عملية التسوية المطلوبة، في هواتف عديدة يمكنك اختيار ان تحفظ لك الكاميرا صور RAW تأخذها انت بنفسك الى اي تطبيق تعديل صور وتبدأ بالتعديل عليها لتحسين الألوان والتفاصيل بما تراه مناسبًا لك، ففكرت Apple لما لا نحسن هذا الأمر؟

Apple ProRAW هي نفس الصور الـRAW التي تحفظها التي تحمل كل المعلومات التي حملها الحساس قبل ان ينقلها لك، ثم اضافت عليها كل المعلومات التي حملها نظام Apple عن الصورة، بالتالي ستأخذ تلميحًا لبداية تعديلك على الصورة من تقليل الـNoise او ضبط الـExposure والسطوع وغيرها من الإعدادات الممكن تعديلها في الصور، هذا سيجعلك تأخذ وقتًا اطول في تعديل صورك ولكن بجانب ايجابي هو الحصول على افضل صور ممكنة من الكاميرا، ان كنت مصورًا محترفًا ستشكر Apple على هذه الميزة.

خلاصة الكاميرات

كل هذه الإضافات ستجعل الصور التي تخرج من الكاميرا تبدو كأنها من كاميرا محترفة اصلًا، لديك تقريب بصري جيد، لديك زاوية واسعة 120 درجة، لديك نظام معالجة صور ممتاز جدًا، لديك نظام تعديل على الصور جيد جدًا، افضل تصوير فيديو ممكن سيتم من خلال هذه الكاميرات، تقنية Dolby Vision والتعديل عليها مباشرة، الوان ساطعة في كل صورك وفيديوهاتك، حل لمشاكل الوضع الليلي والتصوير الليلي لتصبح صورك افضل سنبة 87% من الطبيعي، هاتف iPhone 12 Pro MAX ليس هاتفًا رائدًا، بل هو هاتف مرتفع جدًا هو هاتف راق جدًا وليس للمستخدم العادي بل هو لمن يريد كاميرات عالية كهذه الكاميرات.

انطباعات iPhone 12 Pro / Pro MAX – عيوب الهاتف

الزجاج من الأمام والخلف يجعل الجهاز عرضة للكسر بشكل اكبر رغم ان Apple تقول بأن الهاتف مقاوم للكسر 4 مرات اكثر

تصميم الجهاز بوجود قطع الشاشة الـNotch قديم جدًا الآن ويستحسن التخلص منه

معدل تحديث الشاشة المنخفض مقارنة بأغلب هواتف 2020

الهاتف لا يحمل مدخل للسماعات الخارجية 3.5mm او للذاكرة الإضافية

الهاتف سيصدر في علبته بدون شاحن او سماعات

تحليل عيوب ايفون 12 برو / ايفون 12 برو ماكس

معدل التحديث العال

يا Apple هذا هاتف Pro، ليس هاتفًا متوسطًا، ليس هاتفًا رائدًا، بل هاتف راق مرتفع الثمن، لماذا ميزة مهمة او محورية مثل معدل التحديث العال ليست موجودة؟ اعني انك طبقتيها بالفعل في iPad Pro، يمكن ان اتفهم في هواتف ايفون 12 العادية ان هذه الميزة غير موجودة لأنها هواتف منخفضة الثمن، لكن هذه اقوى هواتفك؟ رغم ان هذه الميزة لن تستعمل في الألعاب مثلًا ولن تعطيك اداء افضل لكنها تعطي تجربة اسلس واسهل للإستعمال، تعطي تجربة افضل يتفوق على Apple فيها كل منافسيها تقريبًا

معضلة الشاحن والسماعات

نفس الكلام في انطباعات IPhone 12 اذكره هنا في انطباعات iPhone 12 Pro، كانت هناك اولوية لإستعمال مدخل Type C عن ازالة الشاحن والسماعات، دعنا لانهتم بالسماعات، لكن رأس الشاحن مهمة و وجودها مهم، بدلًا من ان تزيلها وتضع لي كابل Type C الى Lightning لأستعمله مع شاحن iPhone 11 الذي كان بمدخل Type A من الأساس، يا Apple اتفهم موقفك من البيئة واتفهم ان هذا افضل، بل ان هذه خطوة جريئة لن تقوم بها شركات عديدة من اجل البيئة، لكن مدخلها الربحي على Apple يبدو اكبر بكثير.

سعر iPhone 12 Pro / Pro Max – هل يحقق قيمة عالية؟

سعر النسخة الـPro هو 1000 دولار بينما نسخة Pro Max تتسعر بـ1100 دولار، الآن اعطني سببًا واحدًا يجعلتي اشتري الـPro نفسه، لا يوجد، لأنه ليس رخيصًا كالنسخة الأقل منه -800 دولار- وليس مميزًا كالنسخة الأعلى منه، من رأيي ان هاتف iPhone 12 Pro ليس صفقة ممتازة هذا العام، لكن iPhone 12 Pro MAX ينافس OnePlus 8 Pro و Samsung Galaxy Note 20 ليخسر امامهما في معدل التخديث العال وسرعة الشحن والتصميم، وينتصر بالأداء والكاميرات ودعم التحديثات ومواد التصنيع مع تعادله معهما في بطارية اليوم الكامل وتقديم تجربة Software مثالية، فماذا تختار؟ يمكنك التعرف على اسعار iPhone 12 pro و iPhone 12 Pro Max على متجر Apple Store.

لماذا اشتري iPhone 12 Pro / Pro Max

تجربة الكاميرات المذهلة

مميزات الـSoftware للتبديل بين 4G و 5G لصالح البطارية

ميزة MagSafe الجيدة جدًا

افضل اداء ممكن في فئته

طبقات الحماية الجديدة من Apple

ارتباط iOS 14 بالعتاد لتجربة مميزة

يعد قيمة افضل مقابل سعر

لماذا لا اشتري iPhone 12 Pro / Pro MAX

تصميم الشاشة القديم والسئ

معدل تحديث الشاشة المنخفض

انعدام وجود مداخل مهمة كمدخل الذاكرة الخارجية

سرعات الشحن مقارنة بالمتوفر في عام 2020 بطيئة نسبيًا

تكلفة التصليح العالية التي تفرضها Apple لأجهزتها

استعمال مدخل Lightning في الجهاز القديم

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