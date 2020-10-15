تكنولوجيا: Amazfit تطلق ساعة Amazfit Bip U الذكية في الهند بعدد 60 نمط رياضي وسعر 55 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت علامة Amazfit التجارية عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية Amazfit Bip U التي انطلقت اليوم في السوق الهندي، والتي تأتي بميزة دعم متابعة نشاط المستخدم في 60 نمط رياضي، كما تضم مستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

تنطلق ساعة Amazfit Bip U الذكية بشاشة TFT ملونة بخاصية اللمس وحجم 1.43 إنش، ودقة عرض 320 في 302 بيكسل، مع زجاج منحني 2.5D وطبقة Corning Gorilla Glass 3 للحماية، كما تتميز بطلاء مقاوم لبصمات الأصابع.

أيضاً تضم ساعة Amazfit Bip U الذكية عدد 50 من أوجه الساعة، كما سيتاح للمستخدم إختيار المعلومات التي تعرض على الشاشة في اثنان من أوجه الساعة المدمجة.

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كما يصل وزن ساعة Amazfit Bip U الذكية إلى 31 جرام، وتتميز بطبقة من البولي كربونات وسوارة من السيلكون، كما تدعم الساعة الذكية مقاومة الماء حتى عمق 50 متر، وتضم بطارية بقدرة 230 mAh لعمر شحن يصل إلى 9 أيام.

وتدعم ساعة Amazfit Bip U الذكية تتبع نشاط المستخدم في عدد 60 نمط رياضي، كما تدعم بعض الأنماط تتبع تقدم المستخدم في النشاط الرياضي بدعم من GPS والإتصال بالهاتف الذكي، وتدعم أيضاً تلقي الإشعارات ودعم المستخدم بالتنبيهات، والتحكم في الموسيقى، الكاميرة وأيضاً الوقت.

أيضاً يمكن لساعة Amazfit Bip U الذكية أن تدعم مراقبة ورصد ضربات القلب على مدار 24 ساعة خلال الأسبوع، كما تعمل على قياس نسبة الأكسجين في الدم عبر مستشعر SpO2، وقياس مستوى الإجهاد، وأيضاً متابعة حالة المستخدم أثناء النوم من خلال 3 أنماط.

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