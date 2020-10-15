تكنولوجيا: تسريبات مصورة حية تكشف عن تصميم الإصدار القادم من هواتف Honor X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن صور حية للإصدار القادم من سلسلة هواتف Honor X، حيث أوضحت الصور تصميم الهاتف، والألوان التي ينطلق بها قريباً للأسواق إلى جانب السعر المتوقع لهذه الإصدار.

يظهر هاتف Honor الجديد الذي لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى الآن برمز Dingdang في التسريبات التي نشرت اليوم، كما يأتي بنموذج رقم DNN-LX9.

كما تكشف الصور الحية لإصدار Honor المرتقب من سلسلة هواتف Honor X عن ثلاثة من الإختيارات في الألوان هم الأخضر، الرمادي، إلى جانب اللون الأسود، كما تشير التسريبات إلى أن أنه سيكون أحد إصدارات الشركة المتوسطة هذا العام.

Advertisements

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف شاشة بحجم 6.67 إنش، وإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية يأتي المستشعر الرئيسي فيها بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً يدعم الهاتف تقنية هواوي للشحن السريع.

هاتف Honor X الجديد يدعم أيضاً تقنية NFC، كما يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB-C، كما يؤكد مصدر التسريبات على أن هذا الإصدار سينطلق في البداية إلى سوق روسيا، ومن ثم مزيد من الأسواق العالمية لاحقاً، كما سيأتي الهاتف بمستوى تسعير يتراوح بين 230 دولار إلى 270 دولار.

المصدر

اعلان





