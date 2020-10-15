شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يطرح ميزة جديدة لمنافسة تيك توك وإنستجرام.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتزم شركة سناب Snap بوعدها بجلب الموسيقى إلى منصة سناب شات وإعداد نفسها للمنافسة بشكل أكبر مع تيك توك وإنستجرام، وأعلنت الشركة أنها أصبحت تتيح لجميع مستخدمى iOS حول العالم إضافة مقاطع الأغانى قبل أو بعد التقاط اللقطات، ويشار إلى أن الميزة كانت متوفرة للمستخدمين فى نيوزيلندا وأستراليا، وقالت الشركة فى أغسطس إنها ستجلب الموسيقى إلى المزيد من المناطق هذا الخريف.

ولا تذكر سناب متى قد تكون هذه المقاطع متاحة عبر أجهزة أندرويد، كما تقول الشركة إنها تختبر السماح للأشخاص بصناعة أصواتهم بأنفسهم وإضافتها إلى اللقطات، وسيتم طرح هذه الميزة عالمياً فى الأشهر المقبلة.

ولا تزال منصة سناب شات تفتقر إلى خلاصة مثل تيك توك التى تدفع المحتوى الموسيقى بشكل كبير إلى المستخدمين، وتركز سناب شات بدلاً من ذلك على شراكاتها مع الناشرين الكبار وتشديد الروابط الاجتماعية بين المستخدمين.

وإذا تلقى شخص ما لقطة مع صوت، فيمكنه التمرير سريعاً لعرض صورة الألبوم وعنوان الأغنية واسم الفنان، ويمكنه أيضاً الضغط على رابط "تشغيل هذه الأغنية" للاستماع إلى الأغنية الكاملة عبر منصات البث الأخرى، ومن ضمنها سبوتيفاى وآبل ميوزك وساوند كلاود، إلى ذلك لا توضح سناب حجم قائمة الموسيقى الخاصة بها بخلاف وصفها بأنها قوية ومنسقة.

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وتقول الشركة إن صفقات الترخيص الخاصة بها تغطى أغانٍ من مجموعة مجموعة وارنر ميوزيك Warner Music Group ومجموعة يونيفرسال ميوزيك Universal Music Group ووارنر تشابيل ميوزيك Warner Chappell Music وبى إم جى ميوزيك BMG Music وغيرها.

يذكر أن سناب تأخرت بشكل عام فى جلب الموسيقى إلى منصتها، حيث قدمت إنستجرام ملصقات موسيقية للقصص فى عام 2019، وطرحت ميزة Reels فى أغسطس.

واستمرت منصة تيك توك فى اكتساب مستخدمى سناب من المراهقين والشباب، مما يعنى أن سناب قد تفقد ميزتها إذا التزم هؤلاء المستخدمون بتيك توك بدلاً من النشر عبر سناب شات.

كما تحتاج سناب إلى جلب الموسيقى إلى منصتها لمواكبة منافسيها والبقاء على صلة بالموضوع، حتى لو كان مستخدمو iOS فقط هم الذين يمكنهم الوصول فى البداية.

ويمتلك تطبيق سناب شات 238 مليون مستخدم نشط يومياً اعتباراً من نهاية يونيو 2020.