شركة MG البريطانية تجد مكاناً جديداً لها في العراق مع GK Auto

إحدى أشهر العلامات التجارية للسيارات في العالم، سيارات MG وصلت الأن الى العراق بالتعاون مع شركة GK Auto الوكيل المحلي المعتمد والموثوق لسيارات MG في العراق. تقدم مجموعة MG الواسعة طرازاتها الرائدة بأحدث التقنيات في العالم، بالأناقة، والقوة التي تلبي إحتياجات العملاء في العراق وبأسعار مناسبة جداً. يمكن للعملاء تجربة أحدث التشكيلات لـ MG في أي من صالات العرض المفتوحة في جميع أنحاء البلد : أربيل – شارع 100 مقابل جامعة جيهان، بغداد - الكرادة شارع 62 أو في مول بغداد الحارثية ، دهوك – على الطريق السريع قرب دائرة المرور القديمة، السليمانية – شارع 60 قرب معرض آلات، والبصرة – شارع الوفود قرب تقاطع القبلة.

لأكثر من 90 سنة، تقوم شركة MG البريطانية بصناعة سيارات للأشخاص اللذين يحبون القيادة، ومنذ عام 1924 تقوم شركة MG بتصنيع السيارات التي تعكس هوية عملائها. حيث يظهر طرازها الخالد والفريد بشكل واضح، عند تصميمها لنماذج جديدة، خاصة وأن MG تجمع بين الكاريزما الأنيقة مع المميزات الذكية. وعدد قليل جداً من العلامات التجارية لها تاريخ مشرف وشغوف كتاريخ MG. أنتجت هذه الأيقونة البريطانية العديد من النماذج الناجحة، وتنافس باستمرار ضد عمالقة السيارات في العالم.

تم تأسيس GK Auto كمشروع مشترك بين إثنين من أقوى مراكز بيع التجزئة في الشرق الأوسط، حيث تقدم خدمات من الدرجة الأولى وذلك للخبرة التي تتمتع بها وسمعتها الجيدة بين المستهلكين. GK Auto لديها المسؤولية الكاملة على الإدارة اليومية،

فقال السيد Tom Lee المدير العام لـ MG في الشرق الأوسط: "نحن واثقين وفخورين بعلامة MG التجارية والتي وَجدت مؤخراً مكاناً جديداً لها في العراق مع وكيلنا الجديد GK Auto. وأن هذا التوسع سيسلط الضوء على التزاماتنا تجاه عملائنا في العراق. ونحن متأكدين بأننا سنحقق معاً أعلى مستويات من الإلتزام والرضا لعملائنا وذلك من خلال أحدث التشكيلات لسيارات MG.

وأعرب الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة GB Auto عن حماسه قائلاً " يسرنا أن نعلن عن الشراكة الإستراتيجية مع MG، والتي ستستفيد من موارد كلا الشركتين من خلال تقديم منتجات تنافسية لتوفير حلول نقل أفضل لصالح فائدة السوق العراقي. حيث تم توظيف القدرات المتميزة لكل الأطراف لجعل هذا المشروع ناجحاً لجميع أصحاب المصلحة".

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مع بدء رحلتها في العراق، تم تعيين MG لتحافظ على نفس إستراتيجية التسعير التنافسية والتي برهنت نجاحها في دول الشرق الأوسط الأخرى. حيث أن MG الآن متواجدة في تسعِ دولاً من الشرق الأوسط: المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، الأردن، لبنان، وعمان. شهدت علامة MG التجارية نمواً هائلاً منذ عام 2016 بنماذجها وتشكيلاتها المختلفة، ونتيجة لذلك، ستقدم MG لعملائها في العراق مجموعة متنوعة من الطرازات حيث يمكنهم الإختيار بينها.

تتضمن سيارات MG في مجموعة السيدان، طراز MG5 الحاصلة على جوائز، وكذلك MG6. وفي مجموعة الكروس اوفر، سيتم تعزيز MG ZS الجديدة من خلال توفير محرك توربو، بالإضافة إلى إختيار مجموعة من المميزات الأكثر ذكاءاً.

ويتوفر ايضاً جميع الطرازات التالية، نوع RX5 SUV متوسطة الحجم، و RX8 وهي أول سيارة ذات 7 مقاعد على الإطلاق، وكذلك MG HS الحاصلة على جوائز. واخيراً، ستتوفر شاحنات البيك أب MG T60 في GK Auto.

سيقدم فريق GK Auto أفضل خدمات رعاية لزبائن MG كما هو معروف عنهم، مع إمكانية التواصل مع فريق المبيعات المتخصص من MG، بالإضافة الى توفر خدمات مابعد البيع، وضمان الـ MG الأفضل في المنطقة ولمدة ست سنوات او 200,000 كيلومتر.

تزامناً مع وصول MG الى العراق، يتم تقديم عرض إنطلاق رائع مع إتاحة الفرصة للمشتري بإسترجاع كامل تكلفة سيارتهم الجديدة، في الوقت نفسه، تقدم عروض على وسائل التواصل الإجتماعي للمتابعين حيث تتيح لهم فرصة الفوز بمجموعة مختارة من الجوائز القيمة من خلال إختبار معلوماتهم عن علامة MG التجارية،. يمكن للعملاء الاتصال بأقرب وكيل لهم على 6555 للحصول على المزيد من المعلومات حول جميع الأمور المتعلقة بـ MG.