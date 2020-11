سعر ومواصفات iPhone 12 Mini – مميزات وعيوب ايفون 12 ميني

الشبكة التقنية GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G الاعلان تاريخ الاعلان اكتوبر 2020 الحاله متوفر للبيع من 13 نوفمبر 2020 الأبعاد والوزن الأبعاد 131.5×64.2×7.4 ملليمتر الوزن 135 جرام الخامات هاتف زجاجي بالكامل مع اطار من الألمونيوم الشريحة يدعم شريحة محمول وحيدة من نوع Nano SIM الشاشه النوع Super Retina XDR OLED الحجم 5.4 بوصة الدقه 1080×2340 الحماية Corning Gorilla Glass مدعمة ومعدلة بالسيراميك النظام نظام التشغيل iOS 14 الرقاقه Apple A14 Bionic المعالج سداسي النواة الشاشه Apple GPU (4-core graphics) المساحة الذاكره الخارجية لا يوجد الذاكرة 64GB او 128GB او 256GB الكاميرا الرئيسية العدد ثنائية بدقة 12.2MP وفتحة عدسة f/1.6 مع Ultrawide بدقة 12MP وفتحة f/2.2 المميزات Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) تصوير الفيديو [email protected] /30/60fps, [email protected] /60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. الكاميرا الأمامية العدد وحيدة بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 المميزات HDR تصوير الفيديو [email protected] /30/60fps, [email protected] /60/120fps, gyro-EIS الكاميرا الأمامية الصوت سماعات Stereo مخرج سماعه لا يوجد معلومات عامة WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot bluetooth 5.0, A2DP, LE gps Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS nfc متوفر radio غير متوفر usb Lightning, USB 2.0 اضافات مستشعر Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer البطارية البطارية والشحن بطارية غير قابلة للإزالة تدعم الشحن السريع بقدرة 20Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15Watt ايضا الوان الأسود والأبيض والأزرق والأحمر والأخصر الموديلات A2403, A2172, A2402, A2404