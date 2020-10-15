تكنولوجيا: سوني تجلب تسجيل المحادثات الصوتية لمستخدمي جهازها القادم PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سوني مؤخراً تحديث PlayStation 4 8.0 الذي يقدم لشركة سوني صلاحية في تسجيل المحادثات الصوتية الخاصة بالمستخدمين، حيث ستتيح لمستخدمي PS5 تسجيل المحادثات وإرسالها لسوني للإبلاغ عن السلوك المتطرف.

أضافت شركة سوني آداة جديدة لتسجيل المحادثات الصوتية الخاصة بالمستخدمين، والتي تقدم لمستخدمي أجهزة PS5 قريباً أيضاً، ورغم عدم توضيح شركة سوني في البداية سبب إضافة هذه الميزة، إلا أن الشركة نشرت لاحقاً تفاصيل أكثر على المدونة الخاصة بالشركة.

ولقد أشارت سوني إلى أن التحديث إلى PlayStation 4 8.0 سيظهر للمستخدم إشعارات حول الحماية في المنصة، كما سيتم إعلام المستخدم بتسجيل المحادثات الصوتية للأطراف في منصة الألعاب.

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كما أوضحت سوني أن ميزة تسجيل المحادثات الصوتية التي سيتم تسجيلها بغرض منع وتجنب أي سلوك متطرف ستتوفر أيضاً لمستخدمي PS5، حيث سيتم إرسال المحادثات الصوتية للمراجعة والإشراف لتجنب أي سلوك متطرف.

ومن المقرر أن يظهر لمستخدمي PS4 الآن نافذة منبثقة ستعمل على إعلام المستخدم عند مشاركة محادثات مع مستخدمي PS5 بإمكانية إرسال المحادثات التي تم تسجيلها من جهاز PS5 إلى SIE، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن مثل هذه الميزة قد تستخدم لتسجيل المحادثات الصوتية دون موافقة المستخدم في البداية، أو قد تساهم في منع السلوك المتطرف من بعض اللاعبين.

يذكر أن سوني قامت أيضاً من خلال تحديث PlayStation 4 8.0 بتعزيز الرقابة الأبوية على إستخدام منصة الألعاب، كما أضافت رموز جديدة للمستخدمين، كما تم تعزيز الحماية عبر التحقق المزدوج للتطبيقات، كما بدأت سوني في الإستعداد لإطلاق PS5 عبر إعادة تسمية العلامة التجارية لتطبيق PS4 Remote Play، والذي يعرف الآن ب”PS Remote Play”.

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