تكنولوجيا: REDMI تعتمد هاتف REDMI K30S في 3C إستعداداً للإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة REDMI هاتف REDMI K30S مؤخراً في وكالة 3C، والذي ينطلق قريباً بتصميم يحاكي MI 10T لكن مع علامة REDMI K30S في السوق الصيني.

أطلقت شاومي خلال الفترة الماضية سلسلة هواتف Mi 10T في مجموعة من الأسواق، إلا أن هذه الإصدارات لا تتوفر في السوق الصيني، واليوم تستعد الشركة لإطلاق أحد هذه الإصدارات بعلامة تجارية جديدة في الصين.

ولقد جاءت التسريبات حول هاتف REDMI K30S على Weibo، حيث أكد مصدر التسريبات على أن الهاتف أعتمد بالفعل، كما يأتي الهاتف في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم M2007J3SC.

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ويؤكد رقم النموذج الخاص بالهاتف على أن الهاتف هو إصدار شاومي Mi 10T لكن بعلامة تجارية جديدة، حيث جاء الأخير بنموذج رقم M2007J3SG، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف رسمياً لاحقاً هذا الشهر.

يذكر أن شاومي قدمت مجموعة مختلفة من سلسلة هواتف Redmi K30، والتي جاءت بمستوى تسعير متفاوت يبدأ من 149 دولار ويصل إلى 596 دولار في أعلى إصدار من السلسلة.

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