تكنولوجيا: كيف تختار بين إصدارات ابل من سلسلة هواتف iPhone 12 الجديدة؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أبل مؤخراً عن مجموعة iPhone 12 الجديدة لهذا العام، والتي تضم كل من iPhone 12 و 12 mini و 12 Pro و 12 Pro Max، وجاءت هذه المجموعة بعد هاتف iPhone SE الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام ليصبح مجموع الهواتف التي قدمتها أبل في عام 2020 خمسة هواتف جديدة.

وأهم ما يميز هذه المجموعة الجديدة هو معالج A14 Bionic الحديث والذي يعتبر أسرع معالج لشركة أبل حاليًا، كما أن الهواتف مصنعة من هيكل مختلف عن مجموعة 11 من العام الماضي، إذ تم إضافة طلاء زجاجي Ceramic Shield مع كاميرات محسنة وتصميم جديد و MagSafe المعاد إحيائه للشاحن اللاسلكي.

يأتي هاتف iPhone 12 في المقدمة، وهو جهاز الآيفون القياسي لعام 2020، والذي يبدأ سعره من 799 دولارًا أمريكيًا لطراز الـ 64 جيجابايت. يحتوي على نفس الشاشة ذات حجم 6.1 بوصة مثل iPhone 11 من العام الماضي، ولكن تم ترقية الشاشة إلى شاشة OLED مع إضافة معالج A14 الجديد من أبل والذي تمتلكه جميع أجهزة iPhone 12 الجديدة الأربعة، بالإضافة إلى دعم 5G.

يبدو أن شركة آبل قد احتفظت بعامل الشكل 6.1 بوصة باعتباره الحجم الافتراضي لأجهزة iPhone الخاصة بها في الوقت الحالي، حيث تقدم أربعة هواتف هذا العام بهذا الحجم.

كما تم أيضًا تحديث الكاميرات بشكل طفيف عن كاميرات iPhone 11 من العام الماضي، إذ تم إضافة كاميرا عريضة بفتحة f/1.6 والتي تقول أبل إنها تتيح إضاءة أكثر بنسبة 27 بالمائة.

هناك أيضًا جهاز iPhone 12 mini الذي تبلغ تكلفته 699 دولارًا، وهو في الواقع أصغر هاتف iPhone أطلقته شركة أبل منذ ما يقرب من نصف عقد. ويرجع الفضل في ذلك إلى التصميم الخالي من الحواف، والذي يسمح لجهاز بحجم 5.4 بوصة أن يكون أصغر فعليًا من هاتف iPhone SE 2020 ذو حجم 4.7 بوصة (لأن هذين الحجمين يشيران إلى الشاشة، وليس الإطار).

وعلى الرغم من صغر حجمه، إلا أنه يقدم نفس المواصفات المتطورة الموجودة بـ iPhone 12 الأكبر، بخلاف الشاشة والبطارية.

يزداد الأمر تعقيدًا عندما نتحدث عن إصدار iPhone 12 Pro، والذي يبدأ سعره من 999 دولارًا لطراز 128 جيجابايت. وبالرغم من أن هناك أوجه تشابه كثيرة بينه وبين iPhone 12، إلا أن هناك العديد من الاختلافات الرئيسية بين 12 Pro والإصدار القياسي.

يحتوي 12 Pro على هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ، مقارنةً بالألمنيوم الموجود بـ 12 القياسي. وبالرغم من أن كلا الهاتفين يحتويان على شاشة 6.1 بوصة، فإن شاشة iPhone 12 Pro تأتي أكثر سطوعًا، إذ أن نسبة سطوعها تبلغ 800 nits مقابل 625 nits في iPhone 12 القياسي.

أما عن iPhone 12 Pro Max، فهو يأتي أعلى القائمة، إذ يبدأ سعره من 1099 دولارًا ويحتوي على شاشة ضخمة بحجم 6.7 بوصة لتجعله أيضًا أكبر هاتف iPhone صنعته الشركة على الإطلاق.

وعلى الرغم من أن نظام الكاميرا الثلاثية يبدو مشابهًا لجهاز iPhone 12 Pro، فقد استفادت أبل من الحجم الأكبر لـ 12 Pro Max لتقديم تحسينات أكثر للكاميرا مقارنة بـ 12 Pro الأصغر.

والآن، أي هاتف آيفون يمكنك شرائه من هذه المجموعة الجديدة؟ قد يشعر البعض بالحيرة عندما يتعلق الأمر بأي جهاز آيفون يستحق دفع الأموال من أجله. وبالنظر إلى أن كل مستخدم لديه التفضيلات الخاصة به، فإن هذه الجدول يوضح نقاط الاختلاف بين هواتف آيفون الجديدة لهذا العام:

المواصفات iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone SE (2020) الشاشة 6.7 بوصة OLED 6.1 بوصة OLED 6.1 بوصة OLED 5.4 بوصة OLED 4.7 بوصة LCD الجودة 2778 × 1284 بكسل 2532 × 1170 بكسل 2532 × 1170 بكسل 2340 × 1080 بكسل 1334 × 750 بكسل 5G mmWave و sub-6GHz mmWave و sub-6GHz mmWave و sub-6GHz mmWave و sub-6GHz لا يوجد المعالج A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic A13 Bionic الذاكرة العشوائية لم يتم الإعلان عنها بعد لم يتم الإعلان عنها بعد لم يتم الإعلان عنها بعد لم يتم الإعلان عنها بعد 3 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت 256 جيجابايت 512 جيجابايت Advertisements 128 جيجابايت 256 جيجابايت 512 جيجابايت 64 جيجابايت 128 جيجابايت 256 جيجابايت 64 جيجابايت 128 جيجابايت 256 جيجابايت 64 جيجابايت 128 جيجابايت 256 جيجابايت الكاميرا الخلفية 12 ميجابكسل f/2.4 12 ميجابكسل f/1.6 12 ميجابكسل f/2.2 12 ميجابكسل f/2.4 12 ميجابكسل f/1.6 12 ميجابكسل f/2.0 12 ميجابكسل f/2.4 12 ميجابكسل f/1.6 12 ميجابكسل f/2.4 12 ميجابكسل f/1.6 12 ميجابكسل f/1.8 الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل f/2.2 12 ميجابكسل f/2.2 12 ميجابكسل f/2.2 12 ميجابكسل f/2.2 7 ميجابكسل f/2.2 البطارية لم يتم الإعلان عنها بعد لم يتم الإعلان عنها بعد لم يتم الإعلان عنها بعد لم يتم الإعلان عنها بعد 1821 مللي أمبير معيار مقاومة المياه IP68 IP68 IP68 IP68 67IP الشحن اللاسلكي؟ نعم نعم نعم نعم نعم المنافذ Lightning Lightning Lightning Lightning Lightning الوزن 228 جرام 189 جرام 164 جرام 135 جرام 148 جرام الأبعاد 6.33 × 3.07 × 0.29 بوصة 5.78 × 2.82 × 0.29 بوصة 5.78 × 2.82 × 0.29 بوصة 5.18 × 2.82 × 0.29 بوصة 5.45 × 2.65 × 0.29 بوصة السعر يبدأ من 1099 دولار 999 دولار 799 دولار 699 دولار 399 دولار

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