شحنات هواتف 5G المتوافقة مع شبكات 5G في 2020 تتخطى 100 مليون وحدة في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - وصل تطور تكنولوجيا 5G في الصين إلى مرحلة جديدة في شهر سبتمبر الماضي. تمكنت الشركات من شحن 107.7 مليون هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 على الرغم من تفشي جائحة COVID-19 والوضع الإقتصادي المتدهور. هذا يمثل 47.5 في المئة من إجمالي شحنات الهواتف الذكية البالغ 225.6 مليون هاتف ذكي.

كشف تقرير الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات أن 92.4 في المئة من جميع شحنات سبتمبر في الصين كانت من قبل شركات محلية، في حين بلغت الحصة السوقية 91.3 في المئة على أساس سنوي. من ناحية العدد، شحنت الشركات المصنعة الشهر الماضي 23.3 مليون هاتف، 22 مليونًا منها عبارة عن هواتف ذكية، و14 مليونًا منها تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

بشكل عام، كانت الشحنات في الأشهر التسعة الأولى أقل بنسبة 21 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. شهد كل شهر بإستثناء شهر أبريل إنخفاضًا على مستوى المبيعات، حيث كان الإنخفاض الأكثر حدة في شهر فبراير عندما كان البلد بأكمله مغلقًا تقريبًا، بما في ذلك المصانع والشركات.