Asus Zenfone 7 Pro هو ثاني أفضل مُلتقط لصور السلفي، وفقا لـ DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - نشر فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية مراجعتين منفصلتين للهاتف Asus Zenfone 7 Pro، واحدة تخص الكاميرا الرئيسية، ومراجعة أخرى تخص نفس الكاميرا وهي في وضع السلفي. وبناءً على المراجعة التي تقرأها، فسوف تحصل على إنطباع مختلف تمامًا.

فيما يخص المراجعة العادية، وجد فريق DxOMark أن الكاميرا الرئيسية للهاتف Asus Zenfone 7 Pro تُقدم تفاصيل جيدة وألوانًا جذابة وضبط تلقائي سريع للصورة، فضلا عن تعرض دقيق. ومع ذلك، فقد حصلت هذه الكاميرا على بعض الإنتقادات بسبب النطاق الديناميكي المتواضع، وتشوه الألوان في بعض المشاهد. ومن خلال حصوله على نتيجة إجمالية قدرها 115 نقطة، إحتل الهاتف Asus Zenfone 7 Pro المرتبة 22 في الترتيب العام، خلف الهاتف Huawei P30 Pro مباشرة، وفوق OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro.

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وفيما يخص المراجعة الخاصة بالكاميرا الأمامية، فقد حصل الهاتف Asus Zenfone 7 Pro على المرتبة الثانية في التصنيف العام بعدما حصل على نتيجة إجمالية قدرها 101 نقطة، في حين لا يزال الهاتف Huawei P40 Pro يحتفظ بالمرتبة الأولى في التصنيف العام.

نظرًا لأن الهاتف Asus Zenfone 7 Pro يستخدم آلية دوارة لتوجيه الكاميرا الرئيسية إلى الأمام، فإنه يحصل على المزايا الكامنة في المستشعر الكبير والعدسات المميزة. وعندما يتم التعامل معها على أنها كاميرا أمامية، فهي توفر نطاقًا ديناميكيًا ممتازًا، وتعرضًا جيدًا في جميع الظروف، وألوانًا دقيقة، ولمسة جميلة للبشرة. ومع ذلك، فقد واجهت هذه الكاميرا بعض الإنتقادات بسبب زيادة حدة ملمس البشرة، فالهواتف الذكية تميل هذه الأيام إلى تنعيم البشرة للحصول على صور سلفي جذابة.