اليوتيوب ترغب في إنشاء منصة التسوق الخاصة بها للتنافس مع أمازون

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد التغييرات التي أجرتها اليوتيوب على كيفية عرض الإعلانات وكيف يمكن لمنشئي المحتوى تحقيق الأرباح من هذه الإعلانات، لم يعد العديد من منشئي المحتوى يعتمدون فقط على اليوتيوب لكسب لقمة العيش. يستخدم الكثيرون بدلاً من ذلك منصات مثل Amazon حيث يمكنهم الحصول على عمولة من المنتجات التي يتم بيعها بإستخدام روابط الإحالة الخاصة بهم.

من الواضح أن هذا يعني أن اليوتيوب لا تحصل على أي شيء عندما يتم شراء المنتجات عبر أمازون، ولكن هذا شيء ترغب اليوتيوب في تغييره. وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء Bloomberg، فإن اليوتيوب تتطلع على ما يبدو إلى تحدي أمازون من خلال الإستفادة من منصتها لإنشاء شبكة تسوق من نوع ما.

Advertisements

ما يعنيه هذا هو أنه بدلاً من قيام المشاهدين بالنقر فوق أحد المنتجات ونقلهم من اليوتيوب إلى منصة أخرى مثل أمازون، فيمكن للمشاهدين بدلاً من ذلك التسوق للحصول على منتج مباشرة من خلال مقاطع الفيديو هذه. من المفترض أن يمنح هذا لمنشئي المحتوى أيضًا فرصة لإدراج المنتجات التي يمكن شراؤها في فيديوهات اليوتيوب الخاصة بهم.

يبدو أيضًا أن هناك جانبًا إيجابيًا إضافيًا في هذا الأمر، وهو أنه يمكن لمنشئي المحتوى الإطلاع على البيانات الموجودة في مقاطع الفيديو الخاصة بهم لمعرفة مدى جودة أداء هذه المنتجات من حيث المبيعات، والتي بدورها قد تسمح لهم بضبط نوع المنتجات التي يريدون الإعلان عنها لتوليد المزيد من المال لأنفسهم. لسنا متأكدين متى ستقوم اليوتيوب بإطلاق هذه المنصة على نطاق واسع، ولكن حتى ذلك الحين، تعامل مع الأمر بحذر.