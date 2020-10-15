Huawei تتفاوض على بيع أجزاء من قسم الهواتف الذكية في شركة Honor

فاطمة أيت طالب - دبي - قال أحد المحللين في الأسبوع الماضي أن شركة Huawei تدرس خيار بيع شركتها الفرعية Honor. لجأ أحد موظفي شركة Huawei إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لدحض تلك الإدعاءات ليتم بعد ذلك سحب التقرير.

ومع ذلك، ظهر تقرير جديد من وكالة الأنباء رويترز اليوم، يقول أن الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية تُجري محادثات مع شركة تُدعى Digital China لتبيع لها جزء من قسم الهوتف الذكية في العلامة التجارية الفرعية Honor في صفقة تتراوح بين 3.2 مليار دولار أمريكي و3.7 مليار دولار أمريكي.

ووفقا للتقرير، فإن المشترين المحتملين الآخرين هم TCL، وهي الشركة التي تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف الذكية التي تحمل العلامات التجارية Alcatel و TCL وبعض طرازات Blackberry. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن شركة Xiaomi مهتمة أيضًا بشراء قسم الهواتف الذكية في شركة Honor مع العلم بأن Xiaomi تُعد هي الشركة التي تنافس Huawei في العديد من الأسواق حول العالم.

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لم يتم الكشف عن المصادر لأن المحادثات كانت سرية وإمتنعت جميع الأطراف عن إصدار تعليق رسمي، ولكن أحد المطلعين الذين تحدثوا مع وكالة الأنباء رويترز أشار إلى أن الصفقة قد تنتهي في نهاية المطاف بدفع قيمة الصفقة كاملة.

تأسست العلامة التجارية Honor في العام 2013، وبينما تم بيعها في البداية كسلسلة هواتف ذكية ضمن محفظة Huawei، إلا أنها تعمل مؤخرًا كشركة مستقلة تحت ملكية Huawei، حيث أصدرت أجهزة مختلفة على الصعيد العالمي، بما في ذلك الساعات الذكية وسماعات الأذن والحواسيب المحمولة.