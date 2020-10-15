هكذا يغير آيفون 12 علاقة تصميم الهواتف الذكية بالنساء

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الخميس، أن أكبر نجاح حققته شركة أبل لهذا العام يكمن في إصدارها هاتف "آيفون 12 ميني"، الذي يوصف بأنه أصغر وأخف جهاز هاتف ذكي.
وقال خبراء في مجال التكنولوجيا إن "الهاتف الجديد خطوة ضد "التمييز الجنسي في التصميم، حيث دأبت بعض الشركات على إصدار هواتف بأحجام ضخمة مصممة للرجال، في حين قد يلقى الهاتف الجديد رواجا بين النساء لصغر حجمه".
وقال بن وود من شركة CCS Insight للاستشارات التقنية "أعتقد أنها ستكون خطوة تحظى بشعبية كبيرة، وأتوقع أن يقوم جميع المنافسين بتحركات مماثلة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة".
ويتميز "آيفون 12 ميني" بدعمه تقنية الجيل الخامس 5G، بينما جاءت شاشته بحجم 5.4 بوصة، ويحتوي على مستشعر بصمة الوجه، ويدعم معالجات شريحة A14 Bionic من Apple، كما أنه يدعم معالجات أبل A13 Bionic.
وأشارت أبل إلى أن "هاتفها الجديد يحتوي على وحدة معالجة للرسومات رباعية النواة".
ويحتوي الهاتف على كاميرا مزدوجة الأولى بدقة 12 ميغابكسل وتأتي الكاميرا الثانوية بدقة 12 ميغابكسل .
وعززت أبل قدرات الكاميرات في التصوير داخل الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة، في حين تدعم الكاميرا الأمامية الوضع الليلي.
ويمتاز الهيكل الخارجي للهاتف بأنه مصنوع من سيراميك خاص مما يزيد قوة مقاومة الهاتف للماء والتراب والغبار.
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