شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخفض سعر شواحن الأيفون وسماعات EarPods بعد الكشف عن iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت شركة أبل سعر سماعات EarPods وأجهزة شحن هواتف أيفون بمقدار 10 دولارات، بعد أن أكدت أن أجهزة iPhone 12 الجديدة التى أعلنت يوم الثلاثاء لن يتم شحنها مع هذه الملحقات، إذ أصبح سعر سماعات EarPod - وهى بديل سلكى لأجهزة AirPods من أبل الآن 19 دولارًا عبر متجرها الإلكترونى، أى أقل بمقدار الثلث من السعر السابق.

أما محول الطاقة بقدرة 20 وات، والذى يتيح لك شحن هاتفك بمقبس التوصيل، فأصبح سعره الآن 19 دولارًا أيضا، وقالت الشركة إن هواتف أيفون القديمة التى لا تزال معروضة للبيع فى متجرها، بما فى ذلك iPhone 11 و XR و SE ، لن يتم شحنها أيضًا مع هذه الملحقات.

وخلال إعلانها عن iPhone 12 يوم الثلاثاء، قالت الشركة إن شحن الهواتف بدون هذه الملحقات سيسمح لها باستخدام صناديق أصغر، مما يساعدها على تحقيق أهدافها البيئية.

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قالت ليزا جاكسون التنفيذية فى شركة أبل فى حفل الإطلاق: "الأمر يشبه إزالة 450 ألف سيارة من الطريق سنويًا".

وبدلاً من الشاحن، سيأتى iPhone 12 بكابل USB-C، والذى يمكن توصيله بجهاز كمبيوتر أو محول حائط للشحن.

قال بن وود، رئيس الأبحاث فى CCS Insight ، لـ Business Insider : "إن شركات الهواتف الأخرى قد أزالت بالفعل أجهزة الشحن وسماعات الرأس من علبها، لكن من المحتمل أن تحذو العديد من الشركات الأخرى حذو شركة أبل".