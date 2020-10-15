شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الطاقة الشمسية أرخص مصدر للكهرباء فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA)، أن الطاقة الشمسية أصبحت الآن أرخص مصدر للكهرباء في التاريخ في بعض أجزاء العالم، وذلك بفضل السياسات التي تشجع نمو الطاقة المتجددة، فإنه على الرغم من أن أشعة الشمس مجانية، لكن التكنولوجيا اللازمة لتحويلها إلى كهرباء قابلة للاستخدام قد تكون باهظة الثمن.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإنه لتشجيع المزيد من الأشخاص والشركات على التحول إلى الطاقة الشمسية، يمكن للبلدان تعديل سياساتها لجعل شراء تلك المعدات ميسور التكلفة، فلدى أكثر من 130 دولة اليوم سياسات تقلل من تكلفة بناء منشآت شمسية جديدة.

وهذه هي السنة الأولى التي تأخذ فيها وكالة الطاقة الدولية هذه السياسات في الاعتبار عند حساب تكلفة الطاقة الشمسية في تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة العالمية.

كما أنه بعد القيام بذلك، انخفضت تقديراتهم لتكلفة الطاقة الشمسية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 50% لكل منطقة مقارنة بالعام الماضي، حسبما أفاد موقع Carbon Brief.

ويقول التقرير، إن الطاقة الشمسية في طريقها لتصبح "الملك الجديد لإمدادات الكهرباء"، مع استمرار انخفاض الأسعار، فمن المتوقع أن تهيمن على المزيد من السوق خلال العقد المقبل، مدعومة بالجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ.

وضع الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، هدفًا لتوليد 32% من طاقته من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

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يقول برنت وانر، الذي يقود نماذج توليد الطاقة وتحليلها في تقرير آفاق الطاقة العالمي الصادر عن وكالة الطاقة الدولية: "يبدو أن دعم السياسة موجود لتبقى، وهو أمر جيد جدًا"، مضيفا "تعد أطر السياسات هذه ضرورية حقًا لدعم تلك التكاليف المنخفضة، والتي تدعم بعد ذلك نوع النمو الذي نحتاجه للتحرك نحو طموحات المناخ".

يقول التقرير إنه في معظم دول العالم، يكون إنشاء مزارع شمسية أرخص باستمرار من إنشاء محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم أو الغاز.

كما أنه بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق التي تم الانتهاء منها هذا العام، كان متوسط تكلفة توليد الكهرباء على مدى عمر المحطة ما بين 35 إلى 55 دولارًا لكل ميجاواط / ساعة في بعض أكبر الأسواق في العالم مثل الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند.

وكانت متوسط التكلفة العالمية الموحدة للطاقة الشمسية قبل أربع سنوات فقط، 100 دولار لكل ميجاواط / ساعة ، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فيما كانت منذ حوالي عقد من الزمان 300 دولار.

بينما في المقابل، تتراوح تكلفة الفحم حاليًا بين حوالي 55 دولارًا و 150 دولارًا لكل ميجاواط / ساعة، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية الجديد.