شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تشغيل ألعاب PS4 على PlayStation 5 والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، نقدم لك طرق تشغيل هذه الألعاب في الآتى:
تشغيل ألعاب PlayStation 4 من PlayStation 5 فقط
تعد أبسط طريقة لتشغيل الألعاب المتوافقة مع الإصدارات السابقة، بافتراض أن لديك PS5 مع محرك أقراص ونسخة ورقية من اللعبة، هي ببساطة وضع القرص في PS5 الخاص بك، وستتطلب بعض الألعاب تحديثًا ليتم تثبيتها، ولكن بعد ذلك، فإن الأمر يتعلق فقط بالتوصيل والتشغيل.
لعب ألعاب PlayStation 4 المشتراة رقميًا
تعد الألعاب المشتراة رقميًا أكثر تعقيدًا بعض الشيء، وستستمر ألعاب PS4 الحالية للاعبين في الظهور في مكتبات ألعابهم على PS5، تمامًا كما تفعل حاليًا على PS4، ولكن لتثبيت واحدة وتشغيلها، سيتعين على اللاعب تحديد اللعبة من مكتبته وتنزيلها.
وعلى عكس ألعاب PS5 التي يجب تثبيتها مباشرة على SSD الداخلي، حيث يمكنهم الاستفادة من تحسينات السرعة، يمكن تثبيت ألعاب PS4 وتشغيلها مباشرة من محرك أقراص خارجي.
ويتوفر أيضا خيارًا لنقل كل من التنزيلات الرقمية وحفظ البيانات من PS4 إلى PS5 عبر Wi-Fi أو كابل LAN.
وسيتمكن اللاعبون من نقل الألعاب المحفوظة عبر جهاز تخزين USB من PS4 إلى PS5، كما سيتمكن مشتركو PS Plus من مزامنة حفظ ألعاب PS4 من خلال التخزين السحابي.
وبينما ستعمل ألعاب PS4 مع وحدة التحكم DualSense على PS5 ، للحصول على "أفضل تجربة" ، فإنه يوصى باستخدام DualShock 4 للعب ألعاب PS4.
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