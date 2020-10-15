تكنولوجيا: توربينات رياح مربوطة بأعمدة المصابيح تعمل بحركة مرور السيارات .. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -



توربينات الرياح

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبلغ ارتفاع كل توربين مترين، وتبلغ تكلفة تصنيعها حاليًا 20 ألف جنيه إسترليني، وتولد نفس القدرمن الطاقة مثل 21 مترًا مربعًا من الألواح الشمسية.

يقول طومسون، إن التوربينات ستصبح أكثر كفاءة وأصغر مع مزيد من التطوير، وإن التوربين هو الأول من نوعه في العالم ويقدم حلاً للتحدي المعقد المتمثل في تكديس الطاقة النظيفة.



توليد الطاقة

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وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون تعهد الأسبوع الماضي بأن ثورة صناعية خضراء وشيكة ستزود كل منزل في المملكة المتحدة بالرياح البحرية بحلول عام 2030، لكن طومسون لا يتفق مع رئيس الوزراء ويعتقد أن الحلول الداخلية ضرورية أيضًا للوصول إلى هذا الهدف الطموح.

وأضاف رجل الأعمال البالغ من العمر 51 عامًا متحدثًا من مكتبه في المنزل الذي يعمل بوحدات النموذج الأولي: "إذا وقفت يومًا بجانب الطريق وذهبت شاحنة، ستشعر بالهواء الذي يتحرك، نحن نلتقط هذه الطاقة، على سبيل المثال، يبلغ طول طريق A299 Thanet Way في كينت أقل من 20 ميلًا ويضم 1114 عمودًا للإضاءة، والتي ستكون جميعها مرشحة رئيسية للتوربينات".