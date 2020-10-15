شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوق أجهزة الكمبيوتر يشهد أعلى نمو بالربع الثالث من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سوق أجهزة الكمبيوتر العالمية أعلى معدل نمو شهده في السنوات العشر الماضية مع قفزة بنسبة 12.7٪ على أساس سنوى في الربع الثالث من عام 2020، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث السوقية Canaly، حيث كشف التقرير أن الشحنات وصلت إلى 79.2 مليون فى هذه المجموعة الرباعية حيث "استمرت في الاستفادة بشكل كبير من أزمة كوفيد -19".

ويزعم التقرير أن شحنات أجهزة الكمبيوتر المحمولة العالمية قد وصلت إلى 64 مليون وحدة، حيث استمر الطلب في الارتفاع بسبب الموجات الثانية من COVID-19 في العديد من البلدان وواصلت الشركات الاستثمار في التحولات طويلة المدى للعمل عن بعد".

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ومن حيث الحصة السوقية، يدعي التقرير أن المراكز العليا التي احتلتها Lenovo بنمو 11.4٪ وتجاوزت الشحنات علامة 19 مليون، مما جعل حصة الشركة في السوق تبلغ 24.3٪، وبالقرب من ذلك كانت HP بحصة سوقية تبلغ 23.6٪ ونمو بنسبة 11.9٪ وشحن 18.7 مليون وحدة، فيما احتلت Dell المركز الثالث بحصة سوقية تبلغ 15.1٪ وما يقرب من 12 مليون شحنة.

كما احتلت آبل وأيسر المركزين الرابع والخامس اللذين سجلا نموًا سنويًا بنسبة 13.2٪ و15٪ على التوالي.