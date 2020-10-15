شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة Duplex لحجز مواعيد صالونات التجميل بدلا منك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "the verge"، أكدت جوجل أن ميزة حجز قص الشعر وتصفيفه يتم طرحها الآن في الولايات المتحدة، على الرغم من أنها ليست متاحة للجميع بعد.

وتجرى العملية عند حجز قصة شعر، من خلال سؤال مساعد جوجل للمستخدم عن التاريخ والوقت اللذين يرغب فيهما لتحديد موعد.

يمكنك إخبار الخدمة بنطاق زمني أيضًا، حتى تتمكن من إجراء تعديلات إذا لزم الأمر، وتدعم الميزة حجز ثلاث خدمات أساسية فقط، قص للرجال، أو قص شعر للسيدات، أو قص الشعر عامة.

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وإذا أردت القيام بأي شيء بخلاف ذلك أو الذهاب إلى صالون يستخدم اصطلاحات تسمية مختلفة، فسيتعين عليك الاتصال بالهاتف بنفسك.

أثبتت تقنية الصوت من جوجل أنها جيدة، حيث يقوم المساعد بإدراج بعض الكلمات لجعل المحادثة تبدو طبيعية بالنسبة للشخص الموجود على الطرف الآخر من المحادثة.

أثار ذلك بعض الجدل عندما تم الإعلان عن الخدمة لأول مرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن جوجل لم تكن واضحة بشكل خاص مع المتصلين بشأن وجود روبوت على الخط.

وقالت جوجل لاحقًا إنها ستكون أكثر شفافية بشأن هذه المكالمات، وذلك بجانب بداية هذه الخدمة بحجز المطاعم من قبل وحاليا الصالونات، ولم يتم الكشف عن ما سيأتى بعد بخطط جوجل.