أهم أجهزة تابلت للأطفال في 2020

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يزداد إهتمام المستخدمين حول العالم بأجهزة التابلت يوماً بعد يوم وهذا لأنها توفر شاشة كبيرة وعملية مناسبة لمشاهدة المحتوى والتسلية بالإضافة إلى كونها تنجز الكثير من الأعمال المتنوعة.

حسناً من أفضل من الأطفال لمشاهدة المحتوى ؟! ولهذا فإن الكثير من الآباء حول العالم يفكرون في شراء أجهزة تابلت لوحية لأطفالهم لتسليتهم.

بالطبع هناك الكثير من استخدامات أجهزة التابلت بحسب نظام التشغيل وهناك الكثير من البرامج الموجهة خصيصاً للأطفال لتساعدهم على التعلم والتسلية بشكل آمن .

أيضاً تمتاز أجهزة التابلت عن أجهزة الهواتف المحمولة في مجموعة من النقاط أهمها حجم الشاشة المناسب جداً للأطفال.

فتخيل أن تترك طفلك مع شاشة بحجم 5 بوصة مثلاً أو 6 بوصة وستجد أن وجه طفلك ملتصق بالشاشة تماماً.

ولكن كون شاشات أجهزة التابلت أكبر قليلاً – على الأقل 8 بوصة – فإن الطفل يمكنه أن يترك الجهاز بعيداً عنه قليلاً.

اليوم سنقدم لكم مجموعة من أهم أجهزة التابلت اللوحية للأطفال في عام 2020 :

راعينا عدة عوامل أثناء اختيارنا لهذه الأجهزة وهي :

نظام التشغيل وسهولته

حجم الشاشة

حجم البطارية – لأن الطفل لا يريد جهاز يتم شحنه بشكل مستمر –

السعر

والآن إليكم القائمة التي وقع علينا اختيارها :

جهاز Fire HD 8 Kids Edition :

يأتي هذا التابلت من شركة Amazon المعروفة في مجال التجارة الإلكترونية وعلامة Fire HD هي علامة خاصة لأجهزتها اللوحية – نعم هي تمتلك أكثر من جهاز –

جودة بناء الجهاز ممتازة للغاية ويأتي التابلت بمجموعة من المميزات التي تجعله مناسباً للغاية للأطفال.

جهاز Kids Edition تحديداً يأتي بمجموعة من الموانع والحواجز التي تحمي طفلك من مشاهدة محتوى غير مناسب وغير لائق بحسب عمر طفلك وهو الذي تقوم بإدخاله فور تشغيل الجهاز للمرة الأولى .

يأتي الجهاز بشاشة بحجم 8 بوصة تقريباً وبدقة 1280×800 بكسل وهو يعمل بمعالج رباعي النواة مناسب للغاية لإستخدامات الأطفال البسيطة.

يأتي بمساحة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت يمكن زيادتها لتصل لـ 512 جيجابايت من خلال بطاقة MicroSD وبطارية تدوم حتى 10 ساعات .

أما عن نظام التشغيل فهو يعمل بنظام أمازون الخاص وهو الذي يدعى Fire OS وهو نسخة خاصة من نظام أندرويد ويدعم نفس البرامج التي يدعمها الأندرويد .

الجهاز يأتي بكاميرا خلفية وأمامية بدقة 2 ميجابكسل لكل واحدة منهما ومنفذ 3.5 mm لسماعات الرأس ومكبرات صوت مناسبة.

اهم ميزة في جهاز Fire HD 8 Kids Edition أن سعره حوالي 150 دولار ولكن الجهاز يحصل على الكثير من التخفيضات ويصل سعره في أوقات كثيرة إلى 80 دولار او أقل .

جهاز Galaxy Tab A :

يأتي هذا الجهاز من شركة سامسونج وهو موجه لمحبي الشاشات الكبيرة قليلاً حيث يأتي بشاشة بحجم 10 بوصة وبطارية بسعة 6150 ملي أمبير .

الجهاز يأتي في عدة إصدارات أحدثها صدرت العام الماضي 2019 وهي التي سنتحدث عنها اليوم.

تصميم الجهاز عصري للغاية ويأتي بجسد من الألمونيوم ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 9.0 مع معالج Exynos 7904

أما من ناحية ذاكرة فإنه يأتي بذاكرة تخزين تبدأ من 32 جيجابايت وتصل حتى 128 جيجابايت في أعلى نسخة منه بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية RAM إما 2 جيجابايت أو 3 جيجابايت .

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يأتي الجهاز بكاميرا خلفية واحدة بقوة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية 5 ميجابكسل .

هذا الجهاز مناسب للغاية للمراهقين أو الأطفال أكبر من 7 سنوات حيث سيشعرون بالفارق في أداء الجهاز عن باقي الأجهزة الأضعف والأهم أن الجهاز يأتي بتصميم عصري.

سعر الجهاز يصل إلى 220 يورو ويمكنك أن تجده بتخفيضات متنوعة في جميع المتاجر .

جهاز iPad 8th Gen :

يعتبر هذا الجهاز هو الجيل الثامن من أجهزة آيباد المعروفة لشركة آبل وهي أفضل أجهزة لوحية من وجهة نظري.

في الواقع هذا الجهاز مناسب للغاية لجميع الفئات وليس فقط الأطفال وهو يأتي بأكثر من نسخة مختلفة في مساحة التخزين ودعم الشبكات.

يأتي الجهاز باختيارين في مساحة التخزين إما 32 جيجابايت او 128 جيجابايت فقط لا غير ولا يمكن زيادة مساحة التخزين الخاصة به.

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يعمل الجهاز بنظام iPad OS 14 وهو نسخة خاصة من نظام آبل IOS موجهة خصيصاً لأجهزة التابلت والأيباد.

حجم الشاشة يبلغ 10.2 بوصة تقريباً وهي من أفضل الشاشات الموجودة على الساحة على الإطلاق.

الجهاز يأتي بتصميم معدني يجعله مقاوماً للصدمات والخدوش .

يعتبر الجهاز مناسباً لجميع الفئات العمرية المختلفة حتى المراهقين وطلبة الجامعات كما أنه يمتاز بقوة النظام التي تجعل التحكم في المحتوى الموجود عليه أسهل من غيره.

الجهاز يمتلك كاميرا واحدة خلفية بمستشعر 8 ميجابكسل وكاميرا امامية بمستشعر 1.2 ميجابكسل.

يأتي جهاز iPad 8th gen بسعر حوالي 330 دولار تقريباً ويمكنك أن تجد عليه الكثير من العروض حول العالم.

جهاز Huawei MatePad T8 :

نذكر هذا الجهاز اليوم بسبب سعره ومواصفاته فقط وليس لنظام التشغيل.

بالطبع الجهاز يأتي بنظام تشغيل أندرويد ولكن دون دعم تطبيقات جوجل وهو ما يجعله غير مناسباً على الإطلاق مع المستخدمين المتوسطين تقنياً أو الذين سيحتاجون إلى تحميل برامج من خدمات جوجل.

يمكنك استخدام الجهاز لمشاهدة المحتوى وتحميل البرامج بعيداً عن متجر جوجل- بالطبع ستجد الكثير من البرامج والأدوات المتاحة بعيداً عن متجر جوجل والتي يمكنك تحميلها بسهولة.

الجهاز يأتي بشاشة بحجم 8 بوصة تقريباً مع كاميرا خلفية 5 ميجابكسل وكاميرا أمامية 2 ميجابكسل .

معالج الجهاز هو Mediatek MT8768 ثماني النواة ويأتي بمساحات تخزين إما 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت مع مساحة ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت .

الجهاز يعتبر نسخة 2020 ويأتي بسعر مقارب ل100 دولار وهو متاح للبيع حول العالم ويمكنك أن تجده بسعر أقل من هذا أيضاً.

كما قلنا فإن الجهاز مناسب للغاية للأطفال لسعره فقط بعيداً عن برامج جوجل والحماية التي توفرها.

كانت هذه أهم أجهزة التابلت المتاحة للشراء للأطفال من وجهة نظرنا وبناءً على اختيار السعر ونظام التشغيل والأداء.

إن كان لديكم اقتراحات أخرى أو أسئلة أخرى يمكنكم سؤالنا في التعليقات .