تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت أبل الستار أمس الأول عن 4 هواتف من سلسلة iPhone 12 الجديدة، وهم iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Po Max و iPhone 12 Mini، لذا نستعرض فيما يلى مقارنة بين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max الشاشة:

الشاشة: iPhone 12 Pro: يأتى بشاشة 6.1 بوصة بدقة 2532 x 1170 بيكسل. iPhone 12 Pro Max : يأتى بشاشة 6.7 بوصة دقة الشاشة:

دقة الشاشة: iPhone 12 Pro: 2532 x 1170 بيكسل. iPhone 12 Pro Max : 2778 x 1284 بيكسل. المعالج:

المعالج: iPhone 12 Pro: معالج A14 Bionic iPhone 12 Pro Max : معالج A14 Bionic الرام:

الرام: iPhone 12 Pro: 6 جيجابايت. iPhone 12 Pro Max : 6 جيجابايت. مساحة الذاكرة:

مساحة الذاكرة: iPhone 12 Pro: 128 جيجا. Advertisements iPhone 12 Pro Max : 128 جيجا. نظام التشغيل:

نظام التشغيل: iPhone 12 Pro: نظام iOS 14 iPhone 12 Pro Max : نظام iOS 14 الأبعاد:

الأبعاد: iPhone 12 Pro: 146.7 x 71.6 x 7.4 ملم. iPhone 12 Pro Max : 160.84 x 78.09 x 7.39 ملم. الوزن:

الوزن: iPhone 12 Pro : 189 جرام. iPhone 12 Pro Max : 22 جرام. الكاميرا الخلفية:

الكاميرا الخلفية: iPhone 12 Pro: كاميرا رباعية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها. iPhone 12 Pro Max : كاميرا رباعية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها. الكاميرا الأمامية:

الكاميرا الأمامية: iPhone 12 Pro: 12 ميجابيكسل. iPhone 12 Pro Max : 12 ميجابيكسل.

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