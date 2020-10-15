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فاطمة أيت طالب - دبي - بعد حملة تمويل جماعية ناجحة على منصة تمويل المشاريع الطموحة Kickstarter، قررت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE اليوم عرض ساعتها الذكية المميزة Nubia Watch للبيع على الصعيد العالمي مقابل $219 / €219 / £189.
هذه الساعة الذكية المميزة من العلامة التجارية Nubia ستكون متاحة باللونين الأخضر والأسود في كل من الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكذلك أستراليا وهونغ كونغ وإندونيسيا واليابان والكويت وماكاو والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.
للتذكير، الساعة الذكية Nubia Watch تستعير الكثير من الأشياء من الإسوارة الذكية ZTE Alpha. هي تضم شاشة AMOLED منحنية بحجم 4.01 إنش مع خاصية Always On Display، وزر للتحكم على الجانب من دون الحاجة إلى لمس الشاشة.
وإلى جانب ذلك، تم تزويد الساعة الذكية Nubia Watch الجديدة كذلك بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم، وتم تزويدها كذلك بحزام مصنوع من الجلد أو السيليكون العادي. وكما هو الحال مع جميع الساعات الذكية الجديدة، فبإمكان Nubia Watch الجديدة توفير ميزات الرياضة والأنشطة المعهودة، كما أنها تدعم بطاقة eSIM مما يعني أنه يمكنها العمل بشكل مستقل تمامًا عن الهاتف الذكي. تشمل الإضافات الأخرى دعم NFC و Bluetooth 5.0 و Wi-Fi.
كانت هذه تفاصيل خبر Nubia Watch أصبحت متاحة الآن للشراء على الصعيد العالمي، وتُكلف 219$ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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