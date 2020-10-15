سماعات Huawei Freebuds Studio ستصل أيضًا يوم 22 أكتوبر إلى جانب تشكيلة Huawei Mate 40 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة Huawei رسميًا في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Huawei Mate 40 Series في اليوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، واليوم أعلنت الشركة أنها ستكشف أيضًا عن سماعات جديدة يوم الخميس المقبل أطلقت عليها إسم Huawei Freebuds Studio. ومع ذلك، فإن التفاصيل المتعلقة بهذه السماعات لا تزال نادرة في الوقت الراهن، لذلك علينا الإنتظار حتى ظهور المزيد من المعلومات.

تقول إشاعة أخرى صدرت اليوم أن شركة Huawei ستكشف أيضًا عن الهاتف Huawei Mate 30 Pro E في اليوم 22 أكتوبر، وهو الهاتف الذي يُقال أنه سيضم شاشة منحنية الطرفين بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 512GB، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن هذا الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 10.

سيبدأ حدث Huawei المقبل في اليوم 22 أكتوبر على الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الصين، وهو ما يعني 12 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، وسنشارك معكم رابط البث المباشر بمجرد توفره حتى تتمكن من متابعته معنا للحصول على جميع المستجدات.

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وبغض النظر عن تشكيلة Huawei Mate 40 Series وسماعات Huawei Freebuds Studio اللاسلكية، فمن المرجح أن تقوم شركة Huawei كذلك في حدث 22 أكتوبر بالإعلان عن المعالج HiSilicon Kirin 1000 والذي سيتم إستخدامه لأول مرة في تشكيلة Huawei Mate 40 Series. سيتم تصنيع هذا المعالج بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر من قبل شركة TSMC وسيعتمد على أنوية Cortex-A78 المتقدمة. ومع ذلك، قد تكون Huawei Mate 40 Series هي آخر الهواتف التي تستخدم المعالج HiSilicon Kirin.

ستمنع الولايات المتحدة الأمريكية شركة TSMC من تصنيع المعالجات لشركة Huawei بدءًا من منتصف شهر سبتمبر. قبل ذلك الحين، ستكون Huawei قادرة على تأمين ما يكفي من المعالجات لـ 15 مليون وحدة من هواتف Huawei Mate 40 Series والتي تشعر الشركة بأنها ستكون كافية. ولكن بعد نفاد هذا المخزون، ستحتاج الشركة إلى إيجاد مصدر جديد للمعالجات.

بالنسبة لسلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series القادمة، فمن المتوقع أن تضم أربع طرازات تشمل Huawei Mate 40 و Huawei Mate 40 Pro و +Huawei Mate 40 Pro و Huawei Mate 40 Porsche Design Edition. جميع هذه الطرازات ستحتوي على شاشات منحنية، وإن كانت درجة الإنحناء مختلفة. ستحصل الكاميرات أيضًا على ترقيات كبيرة.