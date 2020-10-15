OnePlus تُعلن عن سماعات OnePlus Buds Z إلى جانب نسخة Gray Ash من OnePlus Nord

فاطمة أيت طالب - دبي - تمامًا كما تم الكشف عن سماعات OnePlus Buds جنبًا إلى جنب مع الهاتف OnePlus Nord، فإن حدث اليوم شهد أيضًا إزاحة الستار رسميًا عن سماعات OnePlus Buds Z الجديدة جنبًا إلى جنب مع نسخة خاصة من الهاتف OnePlus Nord. هناك نسخة خاصة أيضًا من سماعات OnePlus Buds Z.

تأتي سماعات OnePlus Buds Z كبديل أرخص لسماعات OnePlus Buds الحالية. تضم هذه السماعات الجديدة مكبرات للصوت بقطر 10 ملمتر، وبطارية ذات عمر يصل إلى 20 ساعة. وعلى سبيل المقارنة، فقد جاءت سماعات OnePlus Buds الحالية مع مكبرات للصوت بقطر 13.4 ملمتر ومع بطارية ذات عمر يصل إلى 30 ساعة. إلى جانب ذلك، تحتفظ سماعات OnePlus Buds Z بمعظم ميزات سماعات OnePlus Buds الحالية بل وتجلب بعض الترقيات.





لا تزال تحصل على تجربة الصوت الثلاثية الأبعاد المدعومة بتقنية Dolby Atmos للحصول على تجربة غامرة أكثر، بالإضافة إلى Bass Boost للحصول على صوت أعمق. لا توجه تقنية إلغاء الضوضاء في كلا السماعتين أثناء الإستماع إلى الأغاني، ولكنهما تدعمان خفض الضوضاء قليلاً أثناء المكالمات.

تُعتبر سماعات OnePlus Buds Z ملائمة أكثر للتمارين الرياضية، فهي تأتي مع أطراف قابلة للتبديل تضمن ملائمة مريحة وآمنة. والأفضل من ذلك، أنها تحمل شهادة IP55، وهذا ما يعني بأنها مقاومة للمطر والعرق.

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تتيح لك خاصية Quick Switch في سماعات OnePlus Buds Z الجديدة ربطها مع جهازين مختلفين والتبديل بينهما بالنقر مرتين. كما أنها تدعم ميزة ” Quick Pair “، لذلك سيُطالبك هاتفك بالإتصال بمجرد فتح العلبة. هذه السماعات ذكية بما يكفي لإيقاف التشغيل تلقائيًا أثناء إخراجها.

تتيح تقنية البلوتوث 5.0 للسماعات الجديدة بنقل الصوت في مدة زمنية تبلغ 103 أجزاء من الثانية. عندما تحتاج إلى شحنها، فبإمكانك وضعها في علبة الشحن الخاصة بها وبعد 10 دقائق ستكون جاهزة للعمل لمدة 3 ساعات متتالية.





ستكون سماعات OnePlus Buds Z متاحة للشراء على الموقع الرسمي لشركة OnePlus وعلى متجر أمازون إبتداءً من 2 نوفمبر. تبلغ تكلفة النسخة العادية من هذه السماعات الجديدة نحو 46 دولار أمريكي وهي تأتي باللون الأبيض فقط. هذا السعر أقل بكثير من تكلفة سماعات OnePlus Buds الحالية والتي تبلغ 80 دولار أمريكي. أما بخصوص النسخة الخاصة من هذه السماعات الجديدة والتي تحمل إسم OnePlus Buds Z Steven Harrington، فهي ستكون متاحة حصرًا على الموقع الرسمي لشركة OnePlus وستُكلف ما يُعادل 60 دولار أمريكي.

وبالحديث عن الإصدارات الخاصة، فقد قامت شركة OnePlus كذلك اليوم بالكشف عن لون جديد للهاتف OnePlus Nord يُدعى Gray Ash. إليكم اللون الجديد إلى جانب الألوان الأصلية :





ستكون النسخة الرمادية الجديدة من الهاتف OnePlus Nord متاحة للشراء في أوروبا غدًا وفي الهند يوم 16 أكتوبر، وستُكلف نفس سعر نسخة 12GB/256GB من الهاتف OnePlus Nord العادي والبالغ 500 يورو.