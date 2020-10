الإعلان رسميًا عن الهاتف OnePlus 8T مع شاحن بقوة 65W وشاشة 120Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة OnePlus اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف OnePlus 8T الذي يأتي ليحل محل الهاتف OnePlus 8 الحالي. وكما أوضحت التسريبات السابقة بالفعل، فالهاتف OnePlus 8T الجديد يأتي مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W مما يسمح بشحنها بالكامل في غضون 39 دقيقة فقط. وجدير بالذكر أن شركة OnePlus قامت بتضمين 12 مستشعر للحرارة في الهاتف لضمان أن تمر عملية الشحن السريع في أمان تام في حين تم إستخدام رقاقات للتشفير في كل من الكابل والشاحن لتجنب المشاكل المحتملة مع المنتجات المزيفة.

الشاحن نفسه مختلف، فهو يحتوي على منفذ USB Type-C. إلى جانب Warp Charge، فهو يدعم أيضًا معيار USB Power Delivery بحيث يمكنه إخراج ما يصل إلى 45W من الطاقة مما يعني أنه قادر على شحن الحواسيب المحمولة المتوافقة وجهاز Nintendo Switch وغيره من الأجهزة الأخرى.

وبغض النظر عن تكنولوجيا الشحن، فالهاتف OnePlus 8T الجديد يأتي كذلك مع شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبسطوع يصل إلى 1100 شمعة مع العلم بأن الذكاء الإصطناعي في الهاتف يسمح بالتعديل السلسل للسطوع من خلال توفير 8192 مستوى من السطوع. وقبل الإنتقال للحديث عن شيء آخر، فهذه الشاشة حصلت على التقييم +A من فريق DisplayMate المتخصص في إختبار شاشات الأجهزة المحمولة.

الهاتف OnePlus 8T الجديد يأتي كذلك مع خاصية Always On Display والتي تجلب معها مسبقًا 11 تصميم مُختلف. من أجل تخصيصات متقدمة، هناك خوارزمية ذكية ستقوم بأخذ أفضل صور السلفي من Gallery وعرضها كخلفية في خاصية Always On Display. وتعاونت شركة OnePlus كذلك مع Snapchat ليكون بإمكانك إستخدام Bitmoji على خاصية Always On Display مع العلم بأنه سيتم تحديث الرمز التعبيري Bitmoji بناءً على نشاطك اليومي ومحيطك.

يأتي الهاتف OnePlus 8T كذلك مع المعالج الثماني النوى Snapdragon 865، ومع 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.1، ومع 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية LPDDR4X. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تزويد الهاتف OnePlus 8T بنظام تبريد أفضل، وبمستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

وفيما يخص الكاميرات، فالهاتف OnePlus 8T الجديد يأتي مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلى ذكر الكاميرات، فقد أعلنت شركة OnePlus أن خاصية تسجيل الفيديوهات حصلت في الهاتف OnePlus 8T الجديد على وضع Portrait Mode الخاص بها، في حين تم تحسين الوضع الليلي Nightscape لتقديم ألوان نابضة بالحياة أكثر وتفاصيل أوفر. أما بالنسبة لميزة Super Stable الجديدة، فهي تعد بتحسين إستقرار الفيديوهات ومع الإهتزاز أثناء الحركة.

عمومًا، الهاتف OnePlus 8T سيكون متوفرًا باللونين الأخضر والفضي، وسيُعرض للبيع في الهند إبتداءً من 16 أكتوبر مقابل 586 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، ومقابل 627 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB. وبعد ذلك، سيصل الهاتف OnePlus 8T إلى أوروبا في اليوم 20 أكتوبر مقابل 600 يورو لنسخة 8GB/128GB ومقابل 700 يورو لنسخة 12GB/256GB، وسيصل بعد ذلك إلى المزيد من المناطق حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين والعديد من البلدان الأخرى.