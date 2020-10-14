شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يستعينون بالفراشات لنشر حساسات دقيقة على مساحات واسعة والان مع تفاصيل الخبر
وشكل تصميم حساس مقاوم للكسر عن ارتفاع 100 متر وخفيف الوزن لتحلق به الفراشة تحديًا كبيرًا، ونشر بحث الفريق في دورية موبي كوم 20، ووصف الحساس بالدقة والليونة عند السقوط.
وقال المهندس فيكرام لاير الباحث المساعد من الجامعة: "تستخدم هذه الاستراتيجية في الكوارث لإيصال المعونات الغذائية والطبية بالاستعانة بطائرة ضخمة أو طائرة عمودية".
وأضاف: "وهذا ما دفعنا إلى تطبيق الفكرة على طائرات دون طيار صغيرة الحجم أو حتى الحشرات لنشر حساسات على مساحات واسعة".
وفقًا لديجتال ترندز، يستطيع العلماء فك ارتباط الحساس بالفراشة عن بعد عند وصولها إلى موقع يرغب العلماء في مراقبته، ويركز الفريق حاليًا على حساسات مراقبة الطقس، لكنه يرى أن الطريقة ذاتها ستستخدم مستقبلًا في نشر تقنيات مشابهة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: علماء يستعينون بالفراشات لنشر حساسات دقيقة على مساحات واسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.