شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يستعينون بالفراشات لنشر حساسات دقيقة على مساحات واسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يريد فريق من العلماء تغطية سطح الأرض بحساسات دقيقة تسجل بيانات درجات الحرارة والرطوبة وغيرها من البيانات الجوية، ولهذا قرروا الاستعانة بجيش من الحشرات نظرًا لصعوبة المهمة، ووفقًا لتقرير ديجتال ترندز، صمم فريق علماء من جامعة واشنطن حساسًا دقيقًا خفيف الوزن مقاومًا للكسر بعد السقوط من مسافات عالية، لتثبيته على الفراشات التي تنتشر في شتى بقاع الأرض.

وشكل تصميم حساس مقاوم للكسر عن ارتفاع 100 متر وخفيف الوزن لتحلق به الفراشة تحديًا كبيرًا، ونشر بحث الفريق في دورية موبي كوم 20، ووصف الحساس بالدقة والليونة عند السقوط.

وقال المهندس فيكرام لاير الباحث المساعد من الجامعة: "تستخدم هذه الاستراتيجية في الكوارث لإيصال المعونات الغذائية والطبية بالاستعانة بطائرة ضخمة أو طائرة عمودية".

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وأضاف: "وهذا ما دفعنا إلى تطبيق الفكرة على طائرات دون طيار صغيرة الحجم أو حتى الحشرات لنشر حساسات على مساحات واسعة".

وفقًا لديجتال ترندز، يستطيع العلماء فك ارتباط الحساس بالفراشة عن بعد عند وصولها إلى موقع يرغب العلماء في مراقبته، ويركز الفريق حاليًا على حساسات مراقبة الطقس، لكنه يرى أن الطريقة ذاتها ستستخدم مستقبلًا في نشر تقنيات مشابهة.