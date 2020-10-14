تحديث Galaxy A71 ليعمل بنظام One UI 2.5 يصل الآن

وصل تحديث نظام One UI 2.5 إلى هاتف Galaxy a71 الذي يعتبر واحد من أفضل هواتف سامسونج الموجودة في السوق حالياً.

يقوم التحديث بنقل التحديثات الأمنية الجديدة لشهر أكتوبر للهاتف بالإضافة إلى مجموعة من المميزات والخواص الجديدة مثل :

Bitmoji Stickers لشاشة Always On Dislpay

مشاركة الموقع في حالات الطوارئ

تحسينات على الكاميرا

تحسينات على الكيبورد

تحسينات على الإتصال بالواي فاي

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حجم التحديث يصل إلى 1 جيجابايت تقريباً ويعمل رقم A715FXXU3ATI8، بالطبع عملية وصول التحديث إلى المستخدمين تكون تدريجية حول العالم لذا يمكنك أن تتوقع أن يصلك التحديث في أقرب وقت ممكن وقد يأخذ بعض الوقت حتى يصلك حسب موقعك.

لتتأكد من أن التحديث لم يصلك بعد يمكنك التوجه إلى قائمة الإعدادات في هاتفك ثم Software Update ومن ثم القيام بالبحث حتى تتأكد من وجود التحديث من عدمه.

على حسب ما أعلنت سامسونج مؤخراً فإن هاتف Galaxy A71 سيحصل على تحديث One UI 3.0 وهو التحديث الكبير القادم الذي سيقدم نظام أندرويد 11 إلى الهواتف ضمن خطة سامسونج لدعم هواتفها المتوسطة والرائدة لمدة 3 سنوات قادمة .

يمكنك قراءة انطباعاتنا ورأينا في هاتف Galaxy A71 من هنا .

المصدر.